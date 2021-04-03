台鐵出軌》熱血護理長身兼搜救隊員 現場、醫院兩頭跑救人

花蓮慈院夜班護理長涂炳旭同時身兼花蓮特搜隊成員，太魯閣號出軌時，他騎車現場、醫院兩頭跑救人。（記者林敬倫攝）

2021/04/03 16:38

〔記者林敬倫／花蓮報導〕花蓮慈濟醫院夜班護理長涂炳旭，同時身兼花蓮特搜隊成員，太魯閣號出軌時，他騎車趕到事故現場救援，下午4點又騎車趕回醫院值班，救治送到院事故傷者，義舉被形容為「不是在救人，就是在趕往救人的路上」，感動不少人！涂炳旭說，整個搜救最大的遺憾，就是好不容易讓一名無生命跡象的病患恢復心跳，送醫卻仍然不治。

涂炳旭是台南人，在慈濟醫院服務21年，也因此和老婆定居在花蓮，住花蓮火車站附近。太魯閣號出軌時，他立刻騎上機車，衝到消防局，再趕往現場救援，花了約38分鐘。2年前因為興趣，開始投入搜救工作，涂炳旭說，看到災難現場真的很難過。

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涂炳旭說，他在現場發現一個疑似買站票的乘客，但腿整個都爛了，被搶救出隧道時呈現瀕死狀態，後續雖然順利恢復呼吸和脈博，但在送醫途中仍不幸罹難，讓他感覺到遺憾。

涂炳旭指出，醫院的葉醫師問他一個問題，「如果再一次遇到相同的病人，能否救回來？」這個問題他會永存在心中，他認為，這次第一次遇到隧道型的救災，大家都隨機應變，下一次應該就要找出更好的方法，幫忙更多的人，一定要更努力。

涂炳旭指出，開始從事搜救工作約2年，大學時是登山社，很喜歡玩繩索，能把工作和興趣結合很讚，雖然救災時做兩份工，還是會累，他說，如果真的不行就休息，還好這次運氣很好，是再出遊玩休息充足的情況下，投入救災。

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