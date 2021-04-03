最強小三逆襲！寫信嗆元配「顧好你先生的鳥」還散佈無碼下體照

周女不甘被甩，把情夫的小鳥照片，寄給情夫的原配、長官與客戶，圖為示意照。（記者張瑞楨攝）

2021/04/03 16:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市周姓女子與已婚胡姓男同事交往5年，胡男想分手，周女不甘被甩，竟把胡男裸露生殖器的照片，郵寄或傳真給胡男的原配、兒子、長官與往來客戶，還對原配嗆聲，「請妳顧好你先生的鳥，不要一直亂把妹」，「拜託妳，滾遠一點」、「離婚協議書書局都有（賣）」，胡男怒告妨害名譽罪，台中地院審理時，周女矢口否認，台中地院不採信辯詞，但考量此案源於婚外情的感情糾紛，判決周女徒刑3月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，已婚的胡男與周女是同事，兩人斷斷續續交往5年，胡男卻在2018年4月，以自己有家庭為由提出分手，周女不甘心，涉嫌於同年5月至9月，用郵寄或委託另一女同事傳真，把8封匿名信寄給胡男的兩位董事長客戶、胡男的原配與兒子、以及任職公司的執行長，部分信函還附上胡男開車去汽車旅館的相關照片，或胡男穿裕袍與裸露下體照片。

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周女在寄給胡男原配的信中，嗆聲「他從以前一直都有外婆，只是妳不知道而已，現在還有，我就是！」，第二封信是假冒周女的姊姊，要求原配「關於你老公胡先生，麻煩妳管教好他，上週又約我妹妹出去，他還謊稱自己沒有老婆」、「我妹妹已經有他的孩子，她打算生下來」。

第三封則是對原配嗆聲，「我已經懷孕月餘...拜託妳，滾遠一點」、「不要太白目」、「離婚協議書書局都有，妳可以去買」，至於寄給胡男兒子的信，則是痛批「你爸害死人，把人家搞到墮胎無法懷孕，把人家搞死，也不敢出來面對。你們有這樣到爸爸，為你們感到悲哀！ 」、「你爸爸到現在還在玩女人...都已經糖尿病不舉，還在玩女人，噁心至極」。

法院審理時，周女否認犯行，她否認與胡男交往，宣稱胡男要她當小三，她拒絕之後，卻被胡男恐嚇，胡男則指控，照片的場景，周女都在場，接到信的客戶，都是他的最大客戶，胡男還強調，兩人交往時，他太信任周女，把私事全告訴周女而埋下禍端。

台中地檢署不採信周女辯詞，認為周女觸犯加重誹謗罪，但考量起因是她與胡男婚外情的糾紛，輕判徒刑3月，可易科罰金9萬元與上訴。

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