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    台鐵出軌》雙北消防局第一時間搶進救災 前線作業畫面曝光

    台北市消防局公開隧道內車體狀況。（翻攝自台北市政府消防局粉專）

    台北市消防局公開隧道內車體狀況。（翻攝自台北市政府消防局粉專）

    2021/04/03 16:28

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408次太魯閣號於昨日發生出軌意外，除花蓮縣相關救災單位即刻趕往救援外，鄰近縣市單位也迅速搶進協助救災；車體卡隧道、變形為搶救增加難度，但軍警消及救護人員仍竭力搜救。搶在事故第一線作業究竟是何情況？雙北消防隊事後公開搶救作業相關影音，公開搜救人員及搜救犬嚴苛的作業環境。

    台北市消防人員組成搜救隊，在現場配合救災。（翻攝自台北市政府消防局粉專）

    台北市消防人員組成搜救隊，在現場配合救災。（翻攝自台北市政府消防局粉專）

    事發當日，台北市政府消防局粉專公開資訊回報大眾，表示當日下午第一波出動搜救隊8車22人、救護車10車21人，共計18車43人前往救災，後續還有增援，當日下午1時15分抵達現場投入救災，並在下午2時依指示搜索1至3節車廂，並對4至6車廂重點搜索。

    隧道內空間狹窄，搜救人員及搜救犬必須在車頂作業。（翻攝自台北市政府消防局粉專）

    隧道內空間狹窄，搜救人員及搜救犬必須在車頂作業。（翻攝自台北市政府消防局粉專）

    當日下午3時，增援的台北市金鳳凰專責救護隊抵花蓮縣，於新城火車站前集結待命，並依指示投入救災，隧道內車體情況也曝光，畫面怵目。北市消防隊公開畫面可見救護人員在隧道內作業情況，空間相當有限，救護人員甚至必須踩在車頂上作業。

    深入搶救畫面曝光。（翻攝自台北市政府消防局粉專）

    深入搶救畫面曝光。（翻攝自台北市政府消防局粉專）

    新北市消防局則透過粉專公開救災作業影片，搜救人員第一時間優先搶救生還者，影片中，民眾能清楚看見隧道內空間狹窄程度；新北搜救人員在第一時間整裝出發，一路搜救至昨日晚間9時才收隊。

    對此，民眾湧入留言，對雙北搜救人員表達感謝，「辛苦了！謝謝你們！」

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