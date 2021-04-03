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    首頁　>　社會

    去年防疫改線上賭被抓 今年經營實體賭場再被逮

    苗警於1日深夜持苗栗地方法院搜索票前往查緝，當場查獲19人，查扣抽頭金5890元、賭資1萬3890元。（記者彭健禮翻攝）

    苗警於1日深夜持苗栗地方法院搜索票前往查緝，當場查獲19人，查扣抽頭金5890元、賭資1萬3890元。（記者彭健禮翻攝）

    2021/04/03 13:41

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣邱姓男子於去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，因賭客怕群聚，他改以線上推筒子網路簽賭被警方查獲，今年疫情趨緩，他與羅姓男子在苗栗市北苗地區主持職業賭場，近期開張想趁清明連假期間「衝一波」，即使加裝消音泡棉避免吵鄰，再度被警方查獲。

    苗栗警分局日前獲線報，指苗栗市北苗地區有職業賭場，經蒐證後，於1日深夜持苗栗地方法院搜索票前往查緝，當場查獲19人，查扣抽頭金5890元、賭資1萬3890元、賭具麻將筒子5副、天九牌4副、撲克牌19副，另外還查扣監視器等證物，詢後將賭場負責人依刑法賭博罪嫌移送，其餘賭客依社會秩序維護法裁罰。

    警方表示，這處職業賭場隱身苗栗市鬧區，警方監控數日，發現賭客的車輛都假借隔壁計程車行空地停放，進出管制嚴格，除外圍工作人員駕車把風，屋外還裝設多組監視器，警覺性相當高，賭場內部還裝設消音泡棉，設備齊全。

    警方查出，賭場由羅男與邱男共同經營，賭客由羅男邀集，邱男負責提供處所及監看監視器，分工明確，其中邱男在去年防疫期間，因賭客怕群聚難以經營，改以線上經營推筒子網路簽賭，被警方查獲。

    苗警於1日深夜持苗栗地方法院搜索票前往查緝，當場查獲19人。（記者彭健禮翻攝）

    苗警於1日深夜持苗栗地方法院搜索票前往查緝，當場查獲19人。（記者彭健禮翻攝）

    苗警於1日深夜持苗栗地方法院搜索票前往查緝，當場查獲19人，查扣抽頭金5890元、賭資1萬3890元、賭具麻將筒子5副、天九牌4副、撲克牌19副。（記者彭健禮翻攝）

    苗警於1日深夜持苗栗地方法院搜索票前往查緝，當場查獲19人，查扣抽頭金5890元、賭資1萬3890元、賭具麻將筒子5副、天九牌4副、撲克牌19副。（記者彭健禮翻攝）

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