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    首頁　>　社會

    台鐵出軌》「一戶一社工」啟動 陪伴傷者與罹難者親友走過傷痛

    台鐵408次太魯閣號列車於4月2日上午發生重大意外，衛福部將啟動「一戶一社工」方式，陪伴受害者及其家屬走過傷痛。（記者羅沛德攝）

    台鐵408次太魯閣號列車於4月2日上午發生重大意外，衛福部將啟動「一戶一社工」方式，陪伴受害者及其家屬走過傷痛。（記者羅沛德攝）

    2021/04/03 12:52

    〔記者楊媛婷／台北報導〕台鐵408次太魯閣號昨天上午約9時28分在花蓮清水隧道東正線上，疑似遭未拉手剎車溜逸的工程車撞擊導致出軌，截至今天（3日）上午10時30分為止，共50人死亡、178人輕重傷，此為台鐵近60年以來最嚴重的一次意外，更讓罹難者家屬及親友無限哀慟，受傷者也備受身心煎熬，衛福部已啟動社工輔導機制，將以「一戶一社工」方式來陪伴相關民眾。

    衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如表示，事發當時立刻請各家醫院的心理醫師、心理諮商師與社工人員了解患者及家屬的情況，並提供協助，衛福部也已建立名冊，待傷者身體上的傷口治療告一段落，回到家庭、社區後，由於該班次許多旅客並不一定就是花蓮當地人，而是來自全台各地，將會透過「跨院跨縣市轉介」平台，追蹤罹難者家屬親友、傷者，依其戶籍或實際住所，以「一戶一社工」模式，提供情緒的陪伴、心理諮商、法律、經濟的協助等。

    蘇昭如說，遇到重大災害後，身體上的傷口會痊癒，但不論是傷者、親友，或是第一線救災的人員、醫護等，都可能因為災難產生心理的恐懼，她表示除了事故罹難者親友、傷者等會用一戶一社工模式陪伴外，若民眾因此衝擊需要任何心理諮商都可撥打「1925 安心專線」，該專線提供24小時免費心理諮詢，或是「1957 福利諮詢專線」，可諮詢生活協助、急難紓困及社會福利。

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