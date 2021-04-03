台鐵出軌》儘速確認罹難者身分 刑事局拚今晚首批檢體有初步結果

警政署署長陳家欽要求刑事局鑑識中心，全力協助確認罹難者身分。（記者邱俊福翻攝）

2021/04/03 12:26

〔記者邱俊福／台北報導〕因應台鐵太魯閣408列車重大事故罹難者身分能盡速確認，警政署長陳家欽要求刑事局鑑識中心能全力協助，昨天至今天先後共送回81個檢體，以及家屬39個檢體，因檢體分析比對過程需24小時，刑事局鑑識中心正加快腳步，希望首批送回的51個檢體今晚就能有初步結果。

昨天中午，刑事局鑑識中心動員現場勘察、DNA及指紋7人小組趕赴花蓮協助花蓮縣警局處理，連夜專人帶回罹難者DNA檢體及家屬比對檢體，由法務部法醫研究所及刑事局DNA實驗室分工合作展開後續鑑驗及比對工作。

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刑事局鑑識中心科長黃女恩表示，昨天送回51個檢體，今天又有30個檢體，昨天有31位家屬、今天有8位家屬檢體，罹難者的檢體要先做DNA的萃取，複製放大，家屬的檢體也相同，當分析完成後，再按照親子的遺傳法則去做交叉比對，一般工作時程都要24小時，但因家屬都非常焦急，所以會壓縮所有的時間，希望今晚能有初步結果，尤其是第一批的檢體。

另指紋部分立即經由現場傳回刑事局比對，已確認2名罹難者身分，目前刑事局及花蓮縣警局相關同仁日夜加班全力處理，將儘速完成身份比對工作。

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