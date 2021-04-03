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    摸摸茶進化「摸摸鳥」！老闆裝傻 員工捅刀「錢都他拿走」

    鄭姓男子經營摸摸茶店被警方查獲，他辯稱只能聊天沒提供色情服務，卻被員工「背刺」說出實情。示意圖，非新聞當事人。（資料照）

    鄭姓男子經營摸摸茶店被警方查獲，他辯稱只能聊天沒提供色情服務，卻被員工「背刺」說出實情。示意圖，非新聞當事人。（資料照）

    2021/04/03 12:28

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕鄭姓男子在高雄三民區開咖啡店，客人花1200元就會有女陪侍「摸摸」，如果想再進一步「上2樓」，就要客人和小姐自行議價，警方獲報帶回鄭男和看店的張姓員工，鄭否認從事色情，但張卻背刺老闆「每天都會來收錢」，兩人各被法官依妨害風化罪判刑4月和3月，均可易科罰金。

    判決指出，鄭姓男子經營的咖啡店，上門的客人只要花1200元，就能享受60分鐘有女服務生泡茶或咖啡、陪聊天，還能擁抱及撫摸女服務生胸部的福利（俗稱「摸摸茶」）；1200元中，店家拿700元、小姐拿500元，如果男客想要再進一步，只要跟小姐商量好價錢，就能到咖啡店2樓「做半套」，「上2樓」的錢都歸小姐所有，店家沒再抽成。

    咖啡店的小姐為了能多賺點的錢，在1樓「摸摸茶」時無不使出渾身解數，讓客人慾火焚身後，甘願多掏出點錢來消火，於是鄭男開的咖啡店口碑相當不錯，就算客人沒多花錢只待在一樓，也能獲得很好的服務和福利。

    去年7月22日下午4點多，員警獲報到場查緝時，當場查獲男客和女服務生在咖啡店2樓做半套，鄭姓負責人和張姓員工被警方依依妨害風化罪送辦；高雄地院審理時，鄭否認犯行，辯稱店裡只提供純聊天服務，不能摸也不能做性交易，但張姓員工卻坦承犯行，還背刺老闆「每天都會來收錢」。

    法官認為，根據店家主張的規定，可認定是藉由提供色情服務的方式，吸引「醉翁之意不在酒」的男客上門消費，、進而增加營收，故此收費結構及抽成項目，只是名義上規避犯罪的手法，因此判兩人有罪，可上訴。

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