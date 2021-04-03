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    鄉民正義踢鐵板！直播鳳山少女霸凌案加害人住家 法官判罰

    網友直播鳳山少女霸凌案加害人住家地址，被法官裁罰5千元。（資料照，翻攝網路）

    網友直播鳳山少女霸凌案加害人住家地址，被法官裁罰5千元。（資料照，翻攝網路）

    2021/04/03 10:04

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年2月，高雄市鳳山區一名高職女學生被9名青少年男女集體霸凌，不但被迫站直、遭飲料淋頭潑身4次，還被狠呼巴掌9下，影片流傳至網路震驚社會，黃姓、沈姓男子發揮「鄉民的正義」，到加害人家門口直播還公開地址，被法官依違反社維法各裁罰5千元。

    今年2月，一段鳳山少女被多人集體霸凌的影片在網路流傳，不但社會高度關注，高雄市長陳其邁也動怒要求調查，霸凌起因於被害少女借住閨蜜蕭姓少女住家一星期，期間借用3000元及衣服、包包，但蕭女要她還6000元，在被害少女姑姑協調下還了3500元，旦蕭女仍覺得不夠，相約再度匯款時，找來黃姓男友助陣，發生了連甩9巴掌、手搖茶淋頭聳動畫面。

    判決指出，黃姓男子透過網路肉搜出蕭姓少女的住家後，竟在臉書上公開直播蕭家外觀，還多次在留言處公開地址，甚至還嗆聲如果蕭姓少女搬家，他還會繼續調查，「調查出來會再公布給大家知道，到時候就看人數衝不衝的上來」。

    警方獲報到場處理時，當場將黃男帶回偵辦，而看到直播也搭車到場聲援的沈姓男子，也一併被警方帶回，2人訊後被依違反社維法「無正當理由，藉端滋擾住戶」送辦。

    鳳山簡易庭審理時，法官認為，黃男以類似「鄉民正義」的作法，在臉書公開霸凌凌加害人的住家資訊，已構成藉端滋擾住戶的要件，而有干擾安寧秩序的情況；而沈男如果想表達關心教育的立場，應以合法、合理的適當方式表達，而非僅是偶然於臉書上見到他人現場直播，即輕率前往直播現場即所稱罷凌加害人住家外逗留不去，因此各裁罰2人5千元，可上訴。

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