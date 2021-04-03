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    首頁　>　社會

    台鐵出軌》邊坡工程告示牌被起底 名稱「安全改善」網友直呼諷刺

    義祥工業社吊卡車滑落邊坡造成台鐵太魯閣號出軌，工程告示牌的完工日因為展延有被塗改過。 （記者王錦義翻攝）

    義祥工業社吊卡車滑落邊坡造成台鐵太魯閣號出軌，工程告示牌的完工日因為展延有被塗改過。 （記者王錦義翻攝）

    2021/04/03 12:15

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵208次太魯閣號出軌意外震驚社會，主因疑為邊坡防護工程之工程車未拉手煞車釀禍；究竟邊坡在施什麼工？有網友挖出工程告示牌，起底工程名稱為「鐵路行車安全改善六年計畫-北迴線K51+170～500山側邊坡安全防護設施工程」，名為「安全改善」，卻釀成台鐵半世紀以來最嚴重傷亡事故，兩相對照讓網友直呼諷刺。

    太魯閣號出軌事故發生後，網友主動搜尋相關資訊，涉事工程的告示牌遭起底，顯示工程主辦機關為交通部台灣鐵路管理局工務處，工程名稱為「鐵路行車安全改善六年計畫-北迴線K51+170～500山側邊坡安全防護設施工程」。

    告示牌上，其餘資訊如設計單位、監造單位、施工廠商、施工期間、工地主任、決標金額與經費來源等也一覽無遺，在政府電子採購網也有招標、決標公告可閱覽。

    有PTT以「[問卦] 做側邊坡防護工程 做到邊坡車輛掉落？」為題發文加入討論，感嘆事件實在太諷刺，原本旨在保護列車的工程如今卻成疑似釀禍主因。也有網友感嘆，「半夜施工但機具丟現場沒清場，便宜行事造成的？」、「連假四天停工，你相關業管人員不用對現場危險因子檢查是不是？就是台灣連這種工安觀念都沒才會工安大事不斷」。

    太魯閣號出軌事故發生後，網友主動搜尋相關資訊，涉事工程的告示牌遭起底，工程名稱為「鐵路行車安全改善六年計畫-北迴線K51+170～500山側邊坡安全防護設施工程」。（翻攝PTT）

    太魯閣號出軌事故發生後，網友主動搜尋相關資訊，涉事工程的告示牌遭起底，工程名稱為「鐵路行車安全改善六年計畫-北迴線K51+170～500山側邊坡安全防護設施工程」。（翻攝PTT）

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