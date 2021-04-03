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    台鐵出軌》車廂卡隧道搶修困難 林佳龍：全力讓東正線提早恢復正常

    台鐵已經拉出首節車廂，正在吊掛第二節，第七、八節則規劃由另一端隧道拉出。（記者林欣漢攝）

    台鐵已經拉出首節車廂，正在吊掛第二節，第七、八節則規劃由另一端隧道拉出。（記者林欣漢攝）

    2021/04/03 08:35

    〔記者林欣漢／花蓮報導〕台鐵408車次太魯閣號，昨天在花蓮縣秀林鄉的清水隧道撞擊一輛從邊坡滑落下來的吊卡車出軌，部分車廂傾斜卡在隧道內，意外至少造成50人死亡、175人輕重傷送醫，目前已經拉出首節車廂，正在吊掛第二節，第七、八節則規劃由另一端隧道拉出。

    交通部長林佳龍今天上午受訪時表示，今天上午6點半拉出第一節車廂，第二、三節車廂持續吊掛作業，由於車廂卡在隧道內，搶修工作非常困難，須一節、一節來做判斷，會在安全前提下加速進行，希望比原先預估的一週時間還要提早完成搶修，讓東正線恢復正常行駛。

    林佳龍說，每拉出一節車廂，檢調及運安會就會進到車廂進行蒐證和勘驗工作，過程中交通部都會全力配合，協助加速進程，他自己也很自責發生憾事，會秉持誠實面對、勇於負責的態度，負起完全責任。

    交通部次長祁文中指出，第二節車廂拉出來之後，要進場了解下方的軌道狀況，並處理第三節，檢調及運安會預計還要進場了解狀況，確認後即可拉出。

    至於四到七節車廂損毀情形嚴重，還要進一步評估如何拉出，祁文中說，第七、八節車廂有機會由另一端隧道拉出，因為目前隧道內狀況不佳，車子由北往南受到撞擊，部分車廂支離破碎，每拖一節都需要檢調及運安會確認完畢後再進行。

    台鐵已經拉出首節車廂，正在吊掛第二節，第七、八節則規劃由另一端隧道拉出。（記者林欣漢攝）

    台鐵已經拉出首節車廂，正在吊掛第二節，第七、八節則規劃由另一端隧道拉出。（記者林欣漢攝）

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