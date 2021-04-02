台鐵出軌》台鐵：須調閱車頭攝影機 才能確認滑落、撞擊時間點

太魯閣號清水隧道出軌意外事故，交通部次長王國財等相關部會做第3次工作會報 。（記者王藝菘攝）

2021/04/02 22:02

〔記者楊媛婷／台北報導〕台鐵408次太魯閣號今行經花蓮秀林鄉的「清水隧道」，疑因一輛工程車從山坡滑落釀出軌意外，目前已50人死亡，146人輕重傷，由於此為台鐵史上死傷最慘重的意外，台鐵於今天晚間的記者會說明，目前初判肇事原因為軌道上方有工程車疑因沒拉手煞車溜逸，但目前對滑落的時間點仍無法掌握，台鐵局副局長馮輝昇說，運安會將調閱車廂內攝影機，但車廂還在隧道內，要等拖出車廂後才可確認滑落、撞擊時間點。

今行政院秘書長李孟諺、交通部政次王國材、陳彥伯、台鐵局副局長馮輝昇、台鐵局副局長朱來順、衛福部醫事司劉越萍司長、消防署專員陳毅修舉行記者會說明最新情況。

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馮輝昇說明，目前仍不清楚貨車滑落的時間，必須要調閱掛在車頭上的攝影機的錄影資料，但因為車廂還在隧道內，所以還沒有調到，現在初步判定疑似肇事原因為，一早工地主任到場巡視，因為今天沒施工，所以把車停到工務所前，接著就進去休息室，車子的手煞車疑似沒有拉，後來車子就滑下去發生事故。

交通部次長王國材說，目前初步判斷，408次太魯閣列車應該是直接撞到工程車，導致車廂有被削掉一部份，但撞擊後還是衝進隧道。

王國材表示，目前仍有許多疑點尚未有答案，明天上午11點交通部、台鐵局會再次召開說明會，跟外界報告最新進度。

太魯閣號清水隧道出軌意外事故，交通部次長王國財（右二）等相關部會做第三次工作會報。（記者王藝菘攝）

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