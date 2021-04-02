涉放三點全露猥褻影片被抄 情色直播平台SWAG回應了

SWAG因涉放猥褻影片被檢警抄了，稍早官方發出聲明回應，指出因接獲刑事警察局電偵大隊通知，需調整審查機制及使用者註冊流程以符合台灣當地法規。（翻攝網路）

2021/04/02 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕新興影音直播平台SWAG因公然提供旗下女直播主的三點全露猥褻影片，供不特定對象觀看，遭台北地檢署依妨害風化罪嫌查察該平台，逮捕劉姓負責人夫婦等5人，也封鎖關閉該平台。對此，SWAG官方也發出聲明回應，因接獲刑事警察局電偵大隊通知，需調整審查機制及使用者註冊流程以符合台灣當地法規。

檢警昨前往隱身北市敦化北路的SWAG平台，以及相關處所搜索，當場逮捕劉嫌與其旗下負責網路工程師、金流主管、招募女優業務主管與劉嫌老婆等5人到案，且帶回列為證人的30名網路工程師，查扣電腦主機、手機、帳冊等贓證物；檢方訊後將劉嫌諭令30萬元交保，其餘網路工程師等4人則飭回，同時今天也將平台封鎖關閉。

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對此，SWAG在官方臉書發聲明回應，表示該站因接獲內政部警政署刑事警察局電偵大隊通知，需調整審查機制及使用者註冊流程以符合台灣當地法規。「SWAG團隊為兼顧保護未成年人及提供良好的成人娛樂內容，將持續建立完善的審查機制，以更嚴謹的態度杜絕違法內容，並根據註冊方式及付費管道，建立使用者年齡門檻，防止未成年人瀏覽平台」。

「我們以創新的成人娛樂產業先鋒者自許，期待在滿足感官刺激的同時善盡社會責任。」SWAG指出，為避免觸法疑慮，該站自即日起暫時關閉網站，並全力配合相關單位建議調整，後續上線時間將同步在SWAG官網及社群公告。

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