台鐵出軌》錯搭死亡班車…丈夫兒女都走了 獨活媽媽悲求真相

鍾惠美（左）和孩子的阿公阿嬤到花蓮市立殯儀館認屍，難掩悲痛。（記者花孟璟攝）

2021/04/02 21:45

首次上稿 21:20

更新時間 21:45

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「希望交通部給出真相」！花蓮玉里鎮牧師之女鍾惠美，偕同先生張信盛及就讀國立體大二年級的2個孩子回花蓮掃墓，卻碰上軌道出軌事故！一家4口3人逝去，獨留媽媽1人。鍾惠美質疑，司機在撞擊前幾分鐘曾經一直按喇叭，但車子卻沒有煞停下來的意思，「顯然司機已發現前方有狀況」，之後就是搭乘的列車撞擊隧道牆壁，車廂還被削掉一半，她希望台鐵及交通部能給她真相。

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鍾惠美和先生張信盛來自玉里鎮的牧師家庭，2人所生的一雙兒女都是體育健將，幸福美滿的家庭卻因搭上死亡班車而破碎。她說，她和先生帶著讀國立體育大學大二的張恩翔、恩昀兄妹，原本有買到408次太魯閣號上一班列車的有座票，卻因時間趕不及，竟搭上出軌的太魯閣號班車，4人買無座票。她說，台北站上車後，全家4人在8車最前面，在列車長、司機員後面的寬闊走道席地而坐，後來在8車找到3個空位，曾招手讓孩子來坐，但孩子們說「等過了松山如果還是沒人就會去坐」，但因後來位子被補滿，2個孩子坐在走道上、先生坐在行李箱，就這樣一路往南行。

她控訴，進去隧道前1分鐘，司機就一直鳴喇叭，越按開越快，完全沒有停下來的意思，沒有放慢，然後她就聽到「碰」一聲！沒多久又聽到「碰」第二聲！前面車廂撞到了隧道的牆壁，車廂削掉一半，人都推擠到8車一角、被置物櫃、層層鐵板壓住。她顧不得額頭撞傷、手撕裂傷立刻跑去看，先生和一旁的兒子已失去氣息、沒有了心跳，先生沒被櫃子壓到，兒子下半身卻被埋在下面，女兒則不見蹤影。

鍾惠美說，因為人都被置物櫃、隔板、廁所等壓在下面，她曾呼喊女兒名字，「恩昀恩昀，妳在哪裡？」聽見女兒用微弱聲音回答「我在下面」，但後來就再也沒有回應她，為此，自己努力拉開2塊鐵板，下面卻傳出聲音，「阿姨妳可不可以不要搬動？」因為那個人壓在下面，他會痛，推測「女兒應該還在他們2人的下面」，但除了搬開2塊東西之外，其他東西根本挪不開、動不了，她也曾試圖拉起前方2個年輕人，他們屁股朝上、身體朝下，卻因被卡住完全拉不動。

她說，後來自己全力爬出車外，失去了親愛的家人，她說，自己想說的是，希望台鐵能夠給他們一個調查真相，因為他們就坐在司機員、列車長後面的走道，「為什麼撞擊前曾按喇叭，卻沒有停車煞車的意思？」可見司機早就發現車前有異狀。

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