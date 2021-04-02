涉放三點全露猥褻影片 情色直播平台SWAG被抄

新興情色直播平台SWAG涉放猥褻影片，被檢警抄了。（翻攝網路）

2021/04/02 20:16

〔記者邱俊福／台北報導〕新興影音直播平台SWAG，近來旗下女優西門町舉牌「徵13cm以上炮友」、在人來人往的北市東區街頭「公然車震」拍片取景，引發爭議，而平台公然提供這些旗下女直播主的三點全露猥褻影片，供不特定對象觀看，早已染黃變調，讓立委與兒福機關頻頻關切，台北地檢署昨天指揮刑事局電信警察大隊，依妨害風化罪嫌查察該平台，逮捕劉姓負責人等5人，檢方訊後將劉嫌諭令30萬元交保，其餘網路工程師等4人則飭回，同時今天也將平台封鎖關閉。

檢警調查，SWAG是在2016年8月，由藝人黃立成創辦，當時定位是一個專門針對名人和網紅的付費頻道，2017年12月劉嫌向黃立成購買下該平台，開始透過網路招募女網友成為直播主，仿造日本AV產業型態拍攝影片，以對外標榜提供本土女星直播三點全露的性愛影片，不特定使用者可經由網路免費註冊成會員，透過APP預覽大量情色影片內容，其中不乏仿暴力、性虐待及大量性器官裸露等誇張猥褻內容。

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消費者可透過線上刷卡、第三方支付等方式線上購買「鑽石」點數作為代幣，來換取瀏覽整部影片功能，而後續甚至透過APP中線上聊天、約會等功能進行「送禮」或「斗內」（Donate 贊助），讓直播主賺取大額費用，後頭更衍生相關性交易等犯罪問題。

昨天下午，檢警前往隱身北市敦化北路的SWAG平台，以及相關處所搜索，當場逮捕劉嫌與其旗下負責網路工程師、金流主管、招募女優業務主管與劉嫌老婆等5人到案，且帶回列為證人的30名網路工程師，查扣電腦主機、手機、帳冊等贓證物。

劉嫌雖表達，僅是提供平台，直播主的影片內容跟其無關，但檢警認為，該平台只要申請帳號，便可進入觀看這些三點全露的性愛影片，且無查核身分機制，根本是公然播放色情片，已涉及妨害風化罪嫌，依法送辦。

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