台鐵出軌》肇禍工程車曝光！超猛鄉民神出「街景圖」對比

有鄉民使用google地圖查出工程車原照，再將圖片與新聞照片對比。（圖擷取自google地圖）

2021/04/02 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408次太魯閣號2日上午發生重大事故，列車經過清水隧道時疑似撞上工程車，導致列車出軌，有厲害網友使用google地圖查到工程車出事前的影像，推測該車車頭應是朝太平洋方向停在鐵軌上，其他人看了紛紛驚呼，「太強！」

這名網友在網路論壇「PTT」上傳幾張照片，從畫面中可見，一片白底藍字、殘破的工程車車門躺在事發現場，網友上網搜尋當地街景後發現，疑似是該吊車的身影出現在google地圖上，再將圖片與新聞照片對比，可見一樣的黃色車斗，車身、車號也符合，指出該車為常見改裝的懸臂吊車，更從空勤總隊拍攝的照片中找出疑似工程車滑落的痕跡，最後綜合現有資料推測表示，該車車頭應是朝太平洋方向停在鐵軌上。

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對此，網友紛紛驚嘆表示，「柯南？」、「太強了吧」、「街景居然拍到了」、「就算街景有拍到，你怎麼找到的」、「這樣也找得到，厲害了」、「八卦回來了！」、「你應該去調查局」、「看起來是一直在那作業的工程車吧」、「車門車號一樣，但google車框架是藍色，掉落鐵軌是黃色？」、「車架可能有改過吧，反正都拼裝了」，也有許多人感嘆，「司機一個人害死這麼多人」、「36人啊！他們本來可以好好活著的啊！」

有鄉民使用google地圖查出工程車原照，可見一樣的黃色車斗。（圖擷取自google地圖）

台鐵408車次太魯閣號車禍出軌。圖右為翻倒的工程車部分殘骸。（記者王峻祺攝）

有鄉民使用google地圖查出工程車原照，車身、車號也符合。（圖擷取自google地圖）

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