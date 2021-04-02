台鐵出軌》英美日韓媒關注出軌意外 不斷快訊更新報導

台鐵408車次太魯閣號，今早驚傳花蓮秀林鄉的清水隧道出軌，造成至少36人無生命跡象，至少67人受困。（記者王峻祺攝）

2021/04/02 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣號，今早驚傳在花蓮秀林鄉的清水隧道出軌，部分車廂傾斜倒在山洞內；目前已知34人無生命徵象、98人輕重傷。外國媒體CNN、紐約時報、韓聯社、NHK、路透社等外媒都以快訊方式更新報導，憂心死傷慘重。

根據《CNN》報導，一架載有350人旅客的8節火車在台灣東部的隧道脫軌，目前至少造成36人死亡，數10人輕重傷，目前已有60人從前面3節的車廂中被救出，初步研判是一輛未停放好的工程車滑入軌道釀禍。

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《紐約時報》則指出，台灣開往東部的一輛太魯閣號8節火車，載有約350名乘客，以80英里（約128公里）的時速行駛，行經過程中意外出軌，造成至少34人死亡，72人受傷，這是近10年來最嚴重的的公安意外。

《韓聯社》提到，台灣清明連假第一天發生重大交通意外，台鐵一輛408車次火車在隧道內脫軌，至少造成36人死亡和60多人受傷，61人緊急送醫，有72人仍受困車廂內，韓聯社也迅速後製新聞影片報導。

《NHK》則引用TVBS的消息以快訊方式報導此意外，提到一輛台灣火車在東部出軌，目前統計有36人無生命跡象，但仍有許多乘客受困車內，消防人員正全力搶救中，但目前出軌的確切原因仍不清楚。

《路透社》則提到，台灣一輛火車週五在東部出軌，目前有72人受傷，至少造成36人死亡，目前仍有70人受困在變形的車體中等待救援，是台灣近40年以來最嚴重的火車出軌意外。

CNN關於台鐵出軌意外的報導。（圖翻攝自CNN官網）

紐約時報關於台鐵出軌意外的報導。（圖翻攝自紐約時報官網）

韓聯社關於台鐵出軌意外的報導。（圖翻攝自韓聯社官網）

NHK關於台鐵出軌意外的報導。（圖翻攝自NHK官網）

路透社關於台鐵出軌意外的報導。（圖翻攝自路透社官網）

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