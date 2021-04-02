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    首頁　>　社會

    驚！深夜公路飛來大理石磁磚、鋼架 休旅車1家6口遭砸傷

    曾姓男子駕休旅車載著妻小5人，在台2線87公里彎道時，對向突然掉落大理石磁磚與固定磁磚的鋼架，曾閃剎不及撞上，一家6口被彈飛過來的大理石塊與鋼架擊傷，手腳多處擦挫傷，幸運撿回一命。（記者林嘉東翻攝）

    曾姓男子駕休旅車載著妻小5人，在台2線87公里彎道時，對向突然掉落大理石磁磚與固定磁磚的鋼架，曾閃剎不及撞上，一家6口被彈飛過來的大理石塊與鋼架擊傷，手腳多處擦挫傷，幸運撿回一命。（記者林嘉東翻攝）

    2021/04/02 09:47

    〔記者林嘉東／新北報導〕驚！曾姓男子昨天深夜駕休旅車，載著妻小5人，沿台2線濱海公路前往花蓮，途經87公里彎道時，對向突然掉落大理石磁磚與固定磁磚的鋼架，曾閃剎不及撞上，一家6口被彈飛過來的大理石塊與鋼架擊傷，經緊急送醫救治，幸運撿回一命，但「清明連假也跟著泡湯！」

    林姓曳引車駕駛疑未繫牢後方板架上的大理石磁磚，加上過彎車速過快，致後載的大理石磁磚、鋼架掉落砸傷對向休旅車一家6口。（記者林嘉東翻攝）

    林姓曳引車駕駛疑未繫牢後方板架上的大理石磁磚，加上過彎車速過快，致後載的大理石磁磚、鋼架掉落砸傷對向休旅車一家6口。（記者林嘉東翻攝）

    警方調查，肇事的曳引車林姓駕駛，昨拖載40塊大理石磁磚，沿台2線濱海公路由宜蘭往基隆方向行駛，深夜10點55分行經新北市貢寮區台2線87公里一處彎道，疑因車速過快，加上放在後方板架上的40塊大理石磁磚，未繫牢、固定，致大理石塊與鋼架掉落對向車道，散落一地。

    曾姓男子駕休旅車載著妻小5人，在台2線87公里彎道時，對向突然掉落大理石磁磚與固定磁磚的鋼架，曾閃剎不及撞上，一家6口被彈飛過來的大理石塊與鋼架擊傷。（記者林嘉東翻攝）

    曾姓男子駕休旅車載著妻小5人，在台2線87公里彎道時，對向突然掉落大理石磁磚與固定磁磚的鋼架，曾閃剎不及撞上，一家6口被彈飛過來的大理石塊與鋼架擊傷。（記者林嘉東翻攝）

    對向曾姓男子見狀閃剎不及，撞上掉落的大理石塊與鋼架；曾男與妻小等6人，全被彈飛的大理石塊與鋼架擊中，手腳等多處擦、挫傷，所幸均無性命危險。

    警方指出，曾的車要是再快一點，或是未繫牢的大理石磁磚再慢一點掉落，恐怕直接擊毀曾的休旅車，車上6人性命，恐凶多吉少，曾姓一家人嚇出一聲冷汗，送醫時仍驚魂未定。

    警方替雙方駕駛酒測均為0，由於清理路面破碎的大理石磁磚耗時，警方到場疏導車流，僅能維持單線通車，事故地點直到今天凌晨1點半才恢復通車。

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