為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    婦人自行料理河豚食用中毒 送醫洗胃又插管救回一命

    河豚料理不當可能致命。（記者黃明堂攝）

    河豚料理不當可能致命。（記者黃明堂攝）

    2021/04/01 20:20

    〔記者黃明堂／台東報導〕不少人喜愛河豚料理，但需要受過專業訓練的廚師才能安全處理河豚的毒性。台東海端鄉昨天一名50多歲的婦女，食用了自行料理的河豚，約1小時之後開始感到全身無力，同時伴隨眩暈發作，後來甚至出現嘴唇、舌頭麻痺、噁心、嘔吐等症狀。家屬緊急將她送至關山慈濟醫院急診，經值班醫師潘永謙緊急救治並插管後，轉送台東馬偕醫院治療。

    關山慈院急診醫師潘永謙描述，婦女就醫後有持續嘔吐的情形，且自覺吸不到空氣，故隨即給予氧氣並進行洗胃，但因血氧濃度一直無法提高，決定緊急插管穩定生命徵象。

    家屬表示婦女有料理河豚的經驗，因此判斷病患應該不是第一次食用自行處理的河豚，但這是她第一次出現中毒反應。婦女當天也有飲酒，目前還無法確認中毒的真正原因。

    潘永謙醫師強調，在台灣吃河豚中毒的病例不多，一般說來，吃河豚會中毒的原因主要是吃到了河豚毒素，這是一種神經毒素，高溫熱烤、烹煮也無法破壞神經毒素的結構，毒素主要存在河豚的卵巢、肝臟、皮膚等組織內。一旦誤食，河豚毒素會抑制人體神經、肌肉細胞的鈉離子傳遞，並造成神經、肌肉細胞麻痹。

    潘醫師再次提醒，河豚雖肉質鮮美，但若沒有專業的廚師料理，千萬不要自行烹飪，以免引發中毒風險。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    海釣河豚煮湯吃 夫妻唇舌發麻、嘔吐眩暈
    2021/01/12 05:30

    海釣河豚煮湯吃 夫妻唇舌發麻、嘔吐眩暈
    他臉書社團PO殺魚照準備下鍋... 網驚喊：不要衝動！
    2020/05/16 23:21

    他臉書社團PO殺魚照準備下鍋... 網驚喊：不要衝動！

    中路最具增值力 合雄5號花園CP值高
    兒煮河豚肝孝親 老爸中毒險死
    2018/09/05 06:00

    兒煮河豚肝孝親 老爸中毒險死
    社會今日熱門
    檢舉魔人「蘇大媽」判刑5個月 今早到案服刑
    2021/03/31 21:45

    檢舉魔人「蘇大媽」判刑5個月 今早到案服刑 影片

    兒子打媽媽還要求道歉？真相曝光：兩人並非母子
    2021/03/31 21:40

    兒子打媽媽還要求道歉？真相曝光：兩人並非母子

    大姊頭暴力討債被抓 警局續嗆「要一條一條討回來」
    2021/03/31 22:07

    大姊頭暴力討債被抓 警局續嗆「要一條一條討回來」

    3/31 雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/03/31 21:34

    3/31 雙贏彩、今彩539 開獎囉！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播