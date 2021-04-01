婦人自行料理河豚食用中毒 送醫洗胃又插管救回一命

河豚料理不當可能致命。（記者黃明堂攝）

2021/04/01 20:20

〔記者黃明堂／台東報導〕不少人喜愛河豚料理，但需要受過專業訓練的廚師才能安全處理河豚的毒性。台東海端鄉昨天一名50多歲的婦女，食用了自行料理的河豚，約1小時之後開始感到全身無力，同時伴隨眩暈發作，後來甚至出現嘴唇、舌頭麻痺、噁心、嘔吐等症狀。家屬緊急將她送至關山慈濟醫院急診，經值班醫師潘永謙緊急救治並插管後，轉送台東馬偕醫院治療。

關山慈院急診醫師潘永謙描述，婦女就醫後有持續嘔吐的情形，且自覺吸不到空氣，故隨即給予氧氣並進行洗胃，但因血氧濃度一直無法提高，決定緊急插管穩定生命徵象。

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家屬表示婦女有料理河豚的經驗，因此判斷病患應該不是第一次食用自行處理的河豚，但這是她第一次出現中毒反應。婦女當天也有飲酒，目前還無法確認中毒的真正原因。

潘永謙醫師強調，在台灣吃河豚中毒的病例不多，一般說來，吃河豚會中毒的原因主要是吃到了河豚毒素，這是一種神經毒素，高溫熱烤、烹煮也無法破壞神經毒素的結構，毒素主要存在河豚的卵巢、肝臟、皮膚等組織內。一旦誤食，河豚毒素會抑制人體神經、肌肉細胞的鈉離子傳遞，並造成神經、肌肉細胞麻痹。

潘醫師再次提醒，河豚雖肉質鮮美，但若沒有專業的廚師料理，千萬不要自行烹飪，以免引發中毒風險。

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