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    忘降車斗就開車？ 大貨車拉斷整根紅綠燈拖行路中

    大貨車行經烏日區中山路時，疑似卸完貨忘記將車斗降下，扯斷路上紅綠燈。（記者何宗翰攝）

    大貨車行經烏日區中山路時，疑似卸完貨忘記將車斗降下，扯斷路上紅綠燈。（記者何宗翰攝）

    2021/04/01 13:11

    〔記者何宗翰／台中報導〕一輛大貨車今天中午12點多行經台中市烏日區中山路時，疑似卸完貨忘記將車斗降下，就直接開上路，車斗因為翹太高卡住中山路上紅綠燈，但貨車司機未察繼續向前開，導致整根紅綠燈被拉斷，橫躺路中，司機驚覺闖禍才停車，一度造成中山路上車輛回堵。

    警方表示，大貨車由烏日中山路往台中市區方向開，行經信義街交叉口時，疑因卸貨完車斗忘記降下來，拉扯到紅綠燈，導致整個燈座被扯倒在路中，所幸無人員傷亡，目前仍在現場處理中，詳細肇事原因仍待釐清。

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