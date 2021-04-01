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    首頁　>　社會

    路口不禮讓 保時捷對決凌志 恐撞掉數百萬元

    保時捷撞上凌志的側邊，保時捷的車頭嚴重損毀。（記者張瑞楨翻攝）

    保時捷撞上凌志的側邊，保時捷的車頭嚴重損毀。（記者張瑞楨翻攝）

    2021/04/01 11:47

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市昨天晚間，發生兩輛豪車相撞意外，吳姓男子駕駛新車價499萬元起的保時捷Panamera豪車，行經中市西區公正路一處路口時，竟撞上新車價約169萬元起，由楊姓女子駕駛的Lexus（凌志）ES豪車，吳男與同車乘客江男、以及搭乘楊女轎車的張姓女子共3人輕傷，如此一撞，也撞掉了上百萬元甚至達數百萬元的維修費，警方認為，右方的保時捷應禮讓左方的Lexus，卻沒禮讓而肇事。

    上述車禍發生於昨天深夜10時許，兩輛白色豪車價值不菲，一度引來路人圍觀，車損部分，保時捷Panamera損毀比較嚴重，整輛車頭幾乎全毀，車內氣囊也爆開，Lexus的右方側門挨撞，鈑金凹陷，這兩輛車的車主都不是駕駛，其中，吳男駕駛的保時捷，車主是朋友，楊女駕駛的Lexus（凌志）ES豪車，則是租賃車。

    中市警局一分局交通分隊調查，保時捷是行駛於公正路，Lexus豪車則是行駛於公益路，行經上述無交通號誌的路口，兩車都沒禮讓對方，也都沒有注意車前狀況，保時捷進而撞上Lexus，一分局交通分隊依路權分析，右方的保時捷應禮讓左方的Lexus，詳細肇事責任仍待釐清。

    兩輛車的新車價值超過600萬元，引來路人圍觀。（記者張瑞楨翻攝）

    兩輛車的新車價值超過600萬元，引來路人圍觀。（記者張瑞楨翻攝）

    凌志的側邊鈑金凹損，警方認為右方車（保時捷）應禮讓左方車（Lexus）。（記者張瑞楨翻攝）

    凌志的側邊鈑金凹損，警方認為右方車（保時捷）應禮讓左方車（Lexus）。（記者張瑞楨翻攝）

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