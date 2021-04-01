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    台電南投區處查偷電 單月追償電費500萬創新高

    台電稽查人員會同警方查緝違規用電情形。（台電南投區處提供）

    台電稽查人員會同警方查緝違規用電情形。（台電南投區處提供）

    2021/04/01 11:42

    ［記者陳鳳麗／南投報導］小心偷電查到追償電費！台宿南投區處今天統計今年1至3月違規用電追償電費，合計739萬餘元，其中3月份就破500萬元，比去年同期成長116.79%，也打破去年5月創下的430萬元紀錄，以私接線路、破壞電表結構及製造比流器短路最多，南投區處號召檢舉達人來賺檢舉偷電獎金，成案可獲追償金額1成獎金，最高10萬元。

    今天是4月1日愚人節，近日全台已進入夏季型的炎熱氣候，用電量大增下，台電追查民眾違規接電、用電行動也更積極，南投區處公布1月到3月偷電償電費為739萬3215元，3月就佔了500多萬，打破去年5月創下的430萬元紀錄，減少約166萬度電的損失。

    稱為「偷電」的手法很多，台電南投區處表示，依據電業法第56條及違規用電處理規則第 3 條所稱的違規用電，包括：在線路上私接電線；繞越電度表或其他計電器，損壞或改動表外之線路、電度表；在電價較低之線路上，私接電價較高之電器；包燈用戶私自增加盞數或瓦特數；依約定設備容量計費之電力用戶私自增加馬力數、瓩數或仟伏安數。

    台電南投處也說，查獲違規用電手法，以私接線路、破壞電表結構及製造比流器短路居多，被查獲違規用電行為，不僅要賠償台電損失，還可能會有刑責。

    台電人員也號召檢舉達人，一起來檢舉偷電行徑，台電祭出獎勵辦法，檢舉並查獲成案後，檢舉民眾可獲得台電追償金額的1成獎金，每案檢舉獎金最高金額為10萬元。

    建築工地應申請臨時用電，避免因在電價較低之線路上私接電價較高的電器，遭台電查緝違規用電追償電費。（台電南投區處提供）

    建築工地應申請臨時用電，避免因在電價較低之線路上私接電價較高的電器，遭台電查緝違規用電追償電費。（台電南投區處提供）

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