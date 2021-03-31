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    遭爆強拉、甩幼生至肘關節脫臼 幼兒園：教師當時為懷孕初期

    家長今於臉書社團控訴，孩子被幼兒園教師拉扯導致肘關節脫臼。（圖擷自「爆料公社」）

    家長今於臉書社團控訴，孩子被幼兒園教師拉扯導致肘關節脫臼。（圖擷自「爆料公社」）

    2021/03/31 16:51

    ［記者周湘芸／新北報導］1名家長今於臉書社團控訴，孩子就讀新莊區某連鎖私立幼兒園，去年3月因不明原因遭老師強拉手，甚至飛離地面多達2、3次，孩子放學返家途中不斷異常大哭，家人察覺有異，到醫院檢查才發現肘關節脫臼。幼兒園主任受訪表示，該名教師當時為懷孕初期，因無法搬重物，管控孩子才會出手拉扯，全案已進入司法程序。

    家長指出，孩子去年3月放學返家過程不斷大哭，初步詢問園內老師僅表示，「應該是放學穿外套不小心弄到手」、「與其他小朋友因為積木有糾紛，被訓斥導致心情不好」。直到晚間7、8點發現孩子還是不斷在哭，且左手疑似抬不起來，帶至骨科檢查才發現肘關節脫臼，經多次治療才得以恢復。

    家長表示，事發隔天到幼兒園要求看監視器，發現平日跟家長戶動良好的老師，課間不斷強拉孩子的手，甚至拉著孩子從A點甩到B點2、3次，且畫面中僅由1位老師照顧很多小朋友，其孩子從下午5點多手被拉扯飛起，一直到6點多都只有一隻手能動，期間沒有任何大人發現異狀。

    家長指出，孩子現已改至新的幼兒園就讀，目前已提吿進入司法程序。經過此事才警覺幼兒園有許多面向沒有特別注意是不會發現的，包括各項違規都已影響到小朋友的安全。

    幼兒園主任今受訪表示，事發當時為課後小朋友等待家長接送時間，因此僅1名教師看管所有孩子，而該名教師當時為懷孕初期，看見當時就讀幼幼班的孩子玩遊戲有狀況，已口頭告誡3次，見狀況未改善才出手，但當下不知拉扯力道已傷及孩子。

    主任指出，因當下幼兒園不知道孩子已受傷，第一時間未緊急處理，後續有持續家訪慰問、和解。她表示，事件現已進入司法程序，該名教師暫時留職停薪，相關影片都已交給警調處理，一切也如實通報教育局等單位，絕不會推卸。

    教育局表示，經查該教保員確實有不當管教情事，依「教保服務機構不適任人員認定通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」認定，裁處2年不得進用，並通報為不適任教保服務人員。另外，社會局也依「兒童及少年福利與權益保障法」向教保員裁處6萬元罰鍰。

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