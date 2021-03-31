「愛馬仕」婦扯超商店員名牌還PO網挨告恐嚇 警︰積極偵辦

婦人到超商跳針式質問女店員「第二件是什麼？」強拍女店員影像，揚言PO網，並強搶女店員名牌，女店員心生畏懼，報案恐嚇。（記者吳仁捷翻攝）

2021/03/31 12:02

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市泰山傳出一名吳姓婦人到超商時，僅因貨架上第2件6折巧克力缺貨，她詢問廖姓女店員「妳第2件6折商品是什麼」，廖女委婉告知，先替排隊客人結帳後，再上樓拿取，未料情緒不穩吳女竟開始狂跳針式質問「妳第2件是什麼？」還嗆廖女會將影像PO網、更強搶女店員名牌，廖女心生恐懼，報案恐嚇，吳女將這場鬧劇PO網想取暖，反倒遭網友出征。

據了解，廖姓女店員指控當時遭不認識顧客認為她忙於結帳，對其態度不佳，對方錄影、揚言欲將她照片PO網，言詞恐嚇導致她心生畏懼；泰山分駐所受理後，正積極偵辦。

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44歲吳姓婦人30日晚間9時許來到泰山信華六街的統一超商，她到貨架上看到第2件6折的巧克力缺貨，走向櫃台，當時32歲廖姓女店員在櫃台忙於幫客人結帳，面對吳女詢問，她如常告知「請您等一下，我結完帳，上樓去看」，未料此言引起吳女不滿。

吳女開始對廖女錄影，跳針式追問「第二件是什麼」，她一邊質問，一邊嗆女店員要把她服務態度不佳錄影PO網，還硬扯下廖女名牌，廖女遭激怒後，扯下名牌拍在櫃檯上，氣憤地告知吳女，我要告妳，未料吳女開始說，我花了1、200萬打官司、閒閒沒事最會打官司了，跟消保官不錯，廖女拿起電話報警，走上樓避開吳女挑釁。

廖女同事這時走到櫃台，吳女卻說出，我整身愛馬仕，還是女董事長，質疑超商缺貨就要補貨，問店員態度那麼差，嗆聲服務業要謙虛一點！

吳女將影像PO網企圖取暖，但她自身惡行惡狀反倒引起網友出征，質疑吳女若是董事長，怎會扯下女店員名牌？如果全身愛馬仕，怎會在意第2件6折的巧克力，還氣壞清秀女店員；更有網友質疑吳婦怪怪的，浪費社會資源。

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