獨家》警務員有綠背景官運通？高雄市警局借將公關室不只一人

高雄市警局公關室借將不只一人，被點名的警務員周信宏其實已經兩度放棄外派接任所長。（記者黃良傑攝）

2021/03/31 00:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市議會國民黨團今爆料，市警局公關室的警務員周信宏原發布調六龜警分局茂林派出所所長，質疑有綠營中央高層介入警界人事，周信宏解釋放棄陞遷是被公關室主任蔡鴻文誠意感動，早自去年11月就支援迄今，連兩次放棄外派機會，接受公關工作挑戰；據了解，蔡鴻文求才若渴，最近也正打算借將鳳山警分局和媒體關係極佳的陳姓警官，但並不順利。

了解內幕的官警透露，蔡鴻文被前市警局長劉柏良自刑事局借將到高雄市警局，他積極覓尋公關人才，去年11月間，彷如「三顧茅廬」找上當時在岡山分局偵查隊的周信宏，感動了候用所長排序第一名的周信宏放棄外派機會，接受公關任務，迄今已放棄2次外派所長。

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市警局表示，二線二星警務員周信宏大學畢業後以榜首考進警大公共安全學系研究所碩士班，第一名畢業，分發到高雄市警局，曾在小港、三民一、鹽埕、岡山分局，後來調刑大支援公關室。

為強化與民代、媒體互動和關係，蔡鴻文借將挖角行動並未停歇，最近傳接觸鳳山分局一位和媒體關係極佳，撰寫新聞稿文筆又好的陳姓警官，據了解，目前似乎不順利，但公關室並未放棄。對於藍營議員的質疑，市警局強調，周信宏是被「慰留」繼續支援公關室，絕無動用關係。

周信宏曾在小港分局行政組主辦八大特種行政組業務，被借調偵查隊帶專案小隊，後來通過所長班考試，調三民一分局交通組，當時交通業務全市排名第一，再派鹽埕分局五福四路派出所所長，當時總統蔡英文南下高雄視察，曾去周信宏接任的派出所和官警合影留念。

據了解，公關室工作內容比所長繁重，不僅沒有外勤加給，也沒有山區加給，若高層又不關愛，就像基層私下稱的「屎缺」，尤其新聞股，每天清晨5點要進行輿情會報，一旦半夜有突發狀況必須協助各分局新聞發布、危機處理，也造成公關室流動率頗高，周信宏被慰留，只告訴關心他的朋友「生性喜歡接受挑戰」。

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