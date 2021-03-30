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    防疫絕不漏接！中國偷渡到烏坵 海巡署：請不要心存僥倖

    這名來自中國的偷渡客乘著自造的螢光綠小艇，一上岸就被海巡人員截獲。（圖取自臉書＿海巡署長室 Coast Guard）

    這名來自中國的偷渡客乘著自造的螢光綠小艇，一上岸就被海巡人員截獲。（圖取自臉書＿海巡署長室 Coast Guard）

    2021/03/30 20:10

    〔即時新聞／綜合報導〕臉書專頁「海巡署長室 Coast Guard」今日指出，日前一名來自中國的偷渡犯乘著自造的螢光綠小艇上岸，當場被海巡人員逮個正著，目前武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍持續，海巡署會全年無休、不分日夜地攔截偷渡客。

    「海巡署長室 Coast Guard」今日在臉書發文戲稱，這名來自中國的「自助旅客」趁著深夜搭保麗龍打造的「綠色閃電號」從福建出發，前往金門烏坵準備展開「台灣自由行」，衝破重重海浪後終於靠岸，企圖在夜色掩護下悄悄登陸，眼看著自由行即將展開，數十支手電筒瞬間打開，燈光全都集中在偷渡客身上。

    「海巡署長室 Coast Guard」直呼，「真是太驚喜了」，沒想到數十位海巡與國軍同仁早就精神抖擻地站在「入境大廳」迎接，眾人齊聲呼喊「歡迎歡迎，熱烈歡迎」，後續海巡人員幫偷渡客戴上口罩、量測體溫、填妥基本資料後，就引導到「專屬拘留室」休息，養足精神後，「就得去地檢署辦事了」。

    對此，「海巡署長室 Coast Guard」呼籲，「各位偷渡客啊，肺炎疫情仍持續肆虐中，請不要心存僥倖，我們海巡會全年無休、不分日夜，在海邊的『入境大廳』等著迎接你。」

    貼文引起網友熱烈迴響，網友紛紛笑喊，「為什麼可以把這麼嚴肅的事情敘述的這麼歡樂，好喜歡海巡署的小編，好有才」、「我們旅遊泡泡沒有接受這行程」、「精心策劃的歡迎儀式，真是太讓人感動了」、「這螢光綠是有多怕人家發現不了他XD」。

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