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    質疑翁重鈞家族壟斷軍糧賺11億 高院改判蔡易餘賠20萬、登報道歉

    高等法院今改判民進黨立委蔡易餘仍需賠償20萬元，且需在自由時報等媒體登報道歉。還可上訴。（資料照）

    高等法院今改判民進黨立委蔡易餘仍需賠償20萬元，且需在自由時報等媒體登報道歉。還可上訴。（資料照）

    2021/03/30 17:09

     

    〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立委蔡易餘5年前召開記者會，質疑國民黨前立委翁重鈞家族企業壟斷國軍軍糧業務，20年間獲利約11億元；翁重鈞認為其言論不實且未經查證，控告蔡易餘侵害名譽權，求償200萬元並須登報道歉，台北地院判蔡易餘應賠20萬元，不必登報道歉；上訴後，高等法院今改判蔡仍需賠償20萬元，且需在自由時報等媒體登報道歉。還可上訴。翁、蔡兩當事人均未聆判。

     

    翁重鈞指控，蔡易餘2016年12月28日由同黨立委王定宇、莊瑞雄陪同，舉行「大米蟲養成計畫」記者會，蔡易餘當時指出，當過兵的人都知道軍中米飯品質比外面差很多，事實上農糧署1995年將全國僅3台的「二氧化碳密封白米包裝機」的其中一台賣給翁重鈞家族企業「玉豐糧食公司」，讓玉豐形同經營特許業務，壟斷國軍米糧供應，且向農民以每公斤新台幣27元收購，再以47元轉賣，20年來累積獲利11億元，陋習早該被打破。

     

    玉豐公司當時就發聲明駁斥「抹黑、造謠、栽贓」，翁重鈞隨後提告求償，澄清玉豐僅承包軍糧白米的「密封包裝」業務，將米包好交給農糧署後，農糧署要以多少價格賣給國防部，和玉豐、翁家毫無關係，玉豐的實際利潤只有包裝費1200萬元，認為蔡易餘的指控是莫須有，侵害、貶損翁的名譽，提告求償200萬元和登報道歉。

    台北地院認定，翁重鈞當時是玉豐董事，蔡易餘的言論足以讓民眾認為，翁重鈞利用立委身分使玉豐取得軍糧白米密封包裝業務20年，獲取11億暴利，且蔡所出示的證據並不足以證明他所言屬實、或有經過合理查證，致使翁的社會評價受貶損，判蔡應賠償20萬元；至於登報道歉部份，北院認為判決書公開、經報導後，社會大眾即能了解真相，達到回復翁名譽的效果，無須再登報道歉。

    全案上訴高等法院審理後，高院合議庭除了維持一審判決蔡易餘賠償20萬元之外，並認為蔡須登報道歉，才足以澄清事實及回復翁的名譽。

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