通緝犯遇檢在北市街頭車陣中亂闖 保大追3公里開8槍逮人

警方逮捕45歲的林姓竊盜通緝犯（身穿白色上衣、坐在地上男子）。（記者王冠仁攝）

2021/03/30 16:27

〔記者王冠仁／台北報導〕45歲林姓竊盜通緝犯，今天下午2時許駕駛一輛白色轎車，行經台北市街頭遇上保安大隊路檢點，他拒不受檢，還開車逃逸。保大警力展開圍捕，並多次在街頭將他攔下、以破窗器企圖敲破車窗，甚至還朝他轎車輪胎等處射擊8槍，最後他棄車逃亡時才被逮。

警方事後在車內找到一把手槍與12發子彈，以及少量毒品，警方正進一步清點毒品數量並追查槍毒來源。

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今天下午2時許，保大警方在台北市萬大路附近設下路檢點，見林姓通緝犯駕駛的一輛白色轎車經過該處、形跡可疑，隨即要求他停車，但林不僅不配合警方攔檢，還加速駕車逃逸。

警方見狀隨即展開追捕，林由萬大路北往南方向逃逸，警力追至萬大路423巷時，朝林的轎車輪胎等處連續射擊5槍，但林仍持續逃逸。當林逃至和平西路三段、鳥街商圈時，車輛因為停等紅燈而停下，圍捕警方趕到現場，員警拔槍喝令駕駛下車，還有員警持破窗器企圖擊破車窗未果，員警再朝林的轎車連開3槍。

儘管輪胎被射破，林仍不願就範，續做困獸之鬥，胡亂倒車再衝撞，過程中有一輛停等紅燈的公車與貨車被波及。林最後由和平西路三段右轉南寧路，發現車子因破胎已無法再開，便棄車逃逸，被自後趕來的警力壓制在地。

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林男駕駛白車逃逸。（記者王冠仁攝）

警方在林男車上搜出毒品。（記者王冠仁翻攝）

警方在林男車上搜出1把槍枝與12發子彈。（記者王冠仁翻攝）

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