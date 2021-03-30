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    4歲男童在餐廳戲水池溺斃 托兒所、餐廳老闆獲緩刑

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2021/03/30 12:44

    〔記者王定傳／新北報導〕2018年間，一名4歲林姓男童在某民宿餐廳戲水池內戲水不慎溺斃，家屬事後提告，新北地院合議庭審酌雙方和解，依過失致死罪，判處托兒所負責人翁女10月徒刑、餐廳老闆徐男6月徒刑，均緩刑2年，並命2人應依調解筆錄內容支付損害賠償，可上訴。

    本案發生於2018年8月2日，該托兒所舉辦戶外教學活動，翁女帶著托兒所人員、部分家長及幼童，一行22人前往新北市三峽一間民宿餐廳烤肉與戲水。

    檢警調查，發生事故的戲水池總面積67.12平方公尺，水深逾1公尺，最深至少達119公分，已是游泳池管理規範所定義的游泳池，至少應配置救生員1名在場，擔任水域救生勤務，防止溺水意外發生。

    檢警調查，當日下午1時許，翁女因協助托兒所其他幼童更衣，將身高僅107公分的林童留在戲水池旁，並囑託不滿8歲的林童二姊代為看照，自行離開現場；林童後來因無人注意，不慎掉落戲水池中，過了許久才被人發現，經送醫急救，仍因窒息致呼吸衰竭，同日下午2時許於送醫途中不治死亡。

    法官認為，本案戲水池屬於游泳池，依游泳池管理規範第規定，最少應配置1名救生員，而徐男身為民宿餐廳負責人，卻疏未注意僱用救生員在場，致被害人落水後，未能及時經發現、救援，因而發生溺斃結果，其過失與被害者死亡有相當因果關係。

    法官並認為，翁女疏未注意，將被害人留在本案戲水池旁，雖有囑託林童二姊代為看照，但林童二姊亦屬稚齡兒童，本案戲水池也遠超一般兒童池深度，難以期待她在事故發生時，有足夠的反應及救助能力，顯非適於照顧之人，致不諳水性的被害人在無人注意下不慎掉落戲水池中死亡，有過失。

    法官考量2人認罪並與被害者家屬和解，態度尚可，翁女疏失較為嚴重，判刑10月、徐男6月，並諭知緩刑2年，可上訴。

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