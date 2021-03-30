女大生們嚇壞了！莽男夜闖義守大學女舍踹門、辱警

吳男強闖大學女生宿舍，不斷言語挑釁員警。（圖：讀者提供）

2021/03/30 11:20

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄吳姓男子為挽回就讀義守大學女友，昨天夜間闖入該校女生宿舍「要人」，有女學生指控想逃離現場卻遭吳男堵住門口，警方獲報處置，吳男竟以三字經辱罵並作勢毆打員警遭逮捕。女學生批怎會有這麼大疏忽，要是他今天帶了刀子怎麼辦？不就會瘋狂殺人了嗎？

一名義大女學生今天在社群網站Dcardpo文，指稱一名男子突然現身敲房門，開始瘋狂要人，告訴他不認識要找的對象，他就說她藏人要闖進來，她想逃出去卻被他堵住門口，還好有樓友要出門才有機會逃到外面，2人在外吵起來，還說「不要以為我是女生就不敢對我怎麼樣」，「沒帶刀子和槍沒在怕警察的」，隨後開始踹房門。

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仁武分局獲報處理，22歲吳男情緒激動挑釁說「警察都是領納稅人薪水」，還說他認識很多有頭有臉的人，「蔡英文都要敬我三分」，最後還以三字經辱罵、作勢毆打員警，立刻遭警方壓制。

警方調查，吳男為某科大休學學生，有躁鬱症病史，為了挽回江姓前女友，昨天早上試圖進入校區，但遭大門口警衛阻止，他在校外棚子駐留，期間不停打電話給江女，但江女沒有接電話，夜間6時許趁警衛忙碌不注意潛入，直奔女生宿舍，跟隨其他女學生進入宿舍內，直上前女友住宿的樓層找人、踹門。

警方訊後依妨害公務、侵入住宅罪嫌送辦，至於女學生指控部分，將待校方做出決議再做定奪。

警方衝上前壓制作勢毆警吳男。（圖：讀者提供）

警方將吳男帶回偵訊。（圖：讀者提供）

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