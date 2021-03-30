18刀砍殺情敵 法院認房仲殺人未遂判9年8月

凶嫌于維智為愛狠殺情敵。（資料照，取自臉書）

2021/03/30 11:18

〔記者溫于德／台北報導〕年近6旬的房仲于維智，持藍波刀砍殺林姓運將18刀致死，于落網時聲稱因不滿林罵他是狗，才會憤而行凶，檢警原朝隨機殺人方向偵辦，直到扣押于的手機後，才驚見是已婚的林與于的江姓女同事發生婚外情，江向于訴苦，把林視為情敵的于想替江出氣而預謀殺人。台北地院審結，認為于構成殺人未遂等罪，判刑9年8月，至於被依妨害秘密罪起訴的江女獲判8月；均可上訴。

起訴指出，林姓運將曾是房仲，外遇已婚江女，林轉行當計程車司機後，仍經常對江電話查勤，影響到江工作，于維智與江平日以兄妹相稱，江向于訴苦，指想跟林結束關係卻被糾纏，愛慕江的于認為林是「恐怖情人」，決定幫江出氣，將GPS追蹤器裝在林的計程車上，以掌握林行蹤與作息。于自認身高、年齡輸給林，甚至還開始進行自主重量訓練。

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江女得知後不但幫忙于維智更換林姓運將車上GPS的電池，還傳訊給于：「我怕你的付出得不到我的感情」，並泣訴被林施以暴力，于怒不可抑，回傳江：「他真的找死！」等訊息。

去年4月11日深夜11時，林姓運將下班後將車停在台北市莒光路附近徒步返家，于維智隨即拿出預藏的藍波刀，朝林背部、身體等處砍殺18刀死亡。

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