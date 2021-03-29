為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    持槍近距離轟胸！懷疑前妻另結新歡 莾夫醋勁大發

    王姓男子懷疑前妻另結新歡，去年8月一同外出途中又為此事起爭執，竟氣得拿出改造空氣槍，涉嫌近距離朝前妻左胸射擊，所幸經搶救撿回一命，台中地檢署偵結，依殺人未遂等罪嫌起訴。（資料照）

    王姓男子懷疑前妻另結新歡，去年8月一同外出途中又為此事起爭執，竟氣得拿出改造空氣槍，涉嫌近距離朝前妻左胸射擊，所幸經搶救撿回一命，台中地檢署偵結，依殺人未遂等罪嫌起訴。（資料照）

    2021/03/29 23:37

    〔記者許國楨／台中報導〕曾涉及毒品等案件的台中市王姓男子與離婚前妻後仍同居，卻一直懷疑前妻另結新歡，去年8月間開車搭載前妻外出，途中又為此事起爭執，他竟氣得拿出改造空氣槍，近距離朝前妻左胸射擊，見前妻血流如注才驚覺鑄下大錯趕緊送醫，前妻經搶救雖撿回一命，但王男也就逮，全案經台中地檢署偵結，依殺人未遂等罪嫌起訴。

    起訴書指出，28歲王男在2017年間就曾涉毒品、詐欺案件遭判刑1年8月，與前妻雖已離婚但仍同居一起，去年8月26凌晨零時許，他開車載前妻外出，原本就懷疑前妻另結新歡的他，在車內再度質問前妻，雙方因此發生口角，未料王男氣得拿出預藏的改造空氣槍，對著坐在右前座的前妻近距離開槍。

    而改造子彈射進前妻胸部內，造成左下肺葉刺穿、氣血胸等傷勢，而王男見前妻血流不止大喊疼痛，這才驚覺犯下大錯，趕緊將前妻送醫，所幸經急救撿回一命，警方獲報趕往查緝，當場在王男車上查獲改造空氣槍一把，空氣槍子彈8發、瓦斯鋼瓶8瓶、紅色彈殼一顆、2包安非他命、吸食器、改槍工具等贓證物。

    王男在警訊中坦承涉案，供稱從網路、玩具店購買模型子彈、空氣槍後，加入火藥，並以電鑽、量尺等工具，改造成具有殺傷力的空氣槍，並隨身攜帶；而全案經台中地檢署偵結，認定王涉殺人未遂、槍砲等罪嫌依法起訴，另王涉持有毒品部分，另案偵辦。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    渣男殺妻哀嚎聲引警兩度敲門 卻失救命破案契機
    2021/03/24 16:22

    渣男殺妻哀嚎聲引警兩度敲門 卻失救命破案契機
    狂砍27刀殺害棄屍才女前妻 台中「箱屍案」前夫被起訴求重刑
    2021/03/24 12:23

    狂砍27刀殺害棄屍才女前妻 台中「箱屍案」前夫被起訴求重刑

    宗祠消失與祭拜祖先牌位的問題 浮出檯面
    中市4個月兩起殺妻案 都被監視器拍到「丈夫拖著行李箱外出」
    2021/03/12 19:25

    中市4個月兩起殺妻案 都被監視器拍到「丈夫拖著行李箱外出」
    熟睡中被家暴莾夫菜刀猛砍 機智妻全身血忍痛閉氣逃死劫
    2021/02/24 11:42

    熟睡中被家暴莾夫菜刀猛砍 機智妻全身血忍痛閉氣逃死劫

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    恐嚇前妻男友「每天想殺你」 相約談判真亮刀猛刺
    2020/12/09 14:31

    恐嚇前妻男友「每天想殺你」 相約談判真亮刀猛刺
    台中男殺前妻裝行李箱棄屍 死者名校畢業、譯有多本著作
    2020/12/05 11:23

    台中男殺前妻裝行李箱棄屍 死者名校畢業、譯有多本著作
    社會今日熱門
    3/29 威力彩3.68億頭獎1注獨得！今彩539頭獎2注 分落桃園、新北
    2021/03/29 22:49

    3/29 威力彩3.68億頭獎1注獨得！今彩539頭獎2注 分落桃園、新北

    壹圓舊鈔「秘境」象鼻隧道攀岩 男墜崖亡
    2021/03/29 05:30

    壹圓舊鈔「秘境」象鼻隧道攀岩 男墜崖亡

    《桃園》棄商從警再進修 基層警派任巡官
    2021/03/29 05:30

    《桃園》棄商從警再進修 基層警派任巡官

    《桃園》消防分隊防災宣導 貼心送滅火小水袋
    2021/03/29 05:30

    《桃園》消防分隊防災宣導 貼心送滅火小水袋

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播