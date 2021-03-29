持槍近距離轟胸！懷疑前妻另結新歡 莾夫醋勁大發

王姓男子懷疑前妻另結新歡，去年8月一同外出途中又為此事起爭執，竟氣得拿出改造空氣槍，涉嫌近距離朝前妻左胸射擊，所幸經搶救撿回一命，台中地檢署偵結，依殺人未遂等罪嫌起訴。（資料照）

2021/03/29 23:37

〔記者許國楨／台中報導〕曾涉及毒品等案件的台中市王姓男子與離婚前妻後仍同居，卻一直懷疑前妻另結新歡，去年8月間開車搭載前妻外出，途中又為此事起爭執，他竟氣得拿出改造空氣槍，近距離朝前妻左胸射擊，見前妻血流如注才驚覺鑄下大錯趕緊送醫，前妻經搶救雖撿回一命，但王男也就逮，全案經台中地檢署偵結，依殺人未遂等罪嫌起訴。

起訴書指出，28歲王男在2017年間就曾涉毒品、詐欺案件遭判刑1年8月，與前妻雖已離婚但仍同居一起，去年8月26凌晨零時許，他開車載前妻外出，原本就懷疑前妻另結新歡的他，在車內再度質問前妻，雙方因此發生口角，未料王男氣得拿出預藏的改造空氣槍，對著坐在右前座的前妻近距離開槍。

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而改造子彈射進前妻胸部內，造成左下肺葉刺穿、氣血胸等傷勢，而王男見前妻血流不止大喊疼痛，這才驚覺犯下大錯，趕緊將前妻送醫，所幸經急救撿回一命，警方獲報趕往查緝，當場在王男車上查獲改造空氣槍一把，空氣槍子彈8發、瓦斯鋼瓶8瓶、紅色彈殼一顆、2包安非他命、吸食器、改槍工具等贓證物。

王男在警訊中坦承涉案，供稱從網路、玩具店購買模型子彈、空氣槍後，加入火藥，並以電鑽、量尺等工具，改造成具有殺傷力的空氣槍，並隨身攜帶；而全案經台中地檢署偵結，認定王涉殺人未遂、槍砲等罪嫌依法起訴，另王涉持有毒品部分，另案偵辦。

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