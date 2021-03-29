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    越籍廚師登抹茶山失蹤9天 員山農會︰盼奇蹟發生

    阮婦（左）平時很熱衷參與農會活動。（記者林敬倫翻攝）

    阮婦（左）平時很熱衷參與農會活動。（記者林敬倫翻攝）

    2021/03/29 21:13

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］員山農會越南籍廚師阮潘錦成，20日登抹茶山，在爬至三角崙附近山域附近時失蹤，至今已超過1週毫無音信，消防人員仍持續上山搜索，由於阮個性開朗、活潑，平時與農會員工的感情相當好，常打成一片，失蹤消息讓農會人員相當不捨，陷入低氣壓；員山農會秘書黃朝安說，農會每個人都衷心期盼有奇蹟發生。

    45歲阮潘錦成是員山枕山人，與丈夫育有2子，綽號「小清」，她於20日早上10點，獨自前往礁溪鄉聖母山莊抹茶山附近登山，於三角崙山附近迷途，且無攜帶登山裝備、充足之糧食飲水與禦寒衣物，宜縣消防局獲報後，與新北市消防局出動聯合搜救，卻無所獲，至今已9天，阮女仍下落不明。

    阮女失聯前，有錄下附近的景色，傳給兒子表示，「寶貝，媽媽迷路了嗎？媽媽爬到上面這邊來了，沒有…沒有看到人啊，是不是迷路了？」畫面讓人看了相當揪心。

    揪心的不只是阮婦的親人，由於她是員山農會的廚師，2005年進入農會至今已經16年，每到中午，農會約90名員工，就會到餐廳，享受阮婦準備的佳肴，不過自從阮失蹤後，農會員工陷入低氣壓，中午更只能訂便當，阮婦為了讓餐廳用餐氛圍更好，所放的擺設，更讓員工看了相當不捨。

    跟阮女感情最好的黃朝安指出，阮婦個性很好，平時開朗、活潑，除熱衷參與農會活動，農會員工買什麼菜，她就做什麼菜，手藝更是一絕，即使臨時提出要加菜，增加了工作負擔，阮婦仍不會抱怨，會盡心盡力地把工作做好，跟員工們的感情非常好。

    「真的希望有奇蹟發生！」黃朝安指出，阮女失蹤了員工們都很難過，心裡非常焦急跟擔心，原本事發時前一週，就跟同事約好要爬抹茶山，沒想到因為阮臨時有事改到事發那週，但又換同事臨時有事不行，阮婦才會獨自去爬山，他猜測，根據阮婦失蹤前的影片，可能是因為語言隔閡，讓阮以為抹茶山上有茶園，在找茶園的過程中才迷路、失蹤。

    縣消防局說，雖然已過了72小時黃金救援時間，但因為山區可以找水源及食物，存活機率高，消防人員仍不會放棄機會，只要好天氣，就會持續上山搜索。

    阮婦為讓餐廳用餐氛圍變好，做了一些擺設，如今讓員山農會員工看了很難過。（記者林敬倫攝）

    阮婦為讓餐廳用餐氛圍變好，做了一些擺設，如今讓員山農會員工看了很難過。（記者林敬倫攝）

    阮婦平時工作的廚房，整理的相當整齊、乾淨，如今人去樓空。（記者林敬倫攝）

    阮婦平時工作的廚房，整理的相當整齊、乾淨，如今人去樓空。（記者林敬倫攝）

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