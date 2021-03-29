台北市63名中高階警官人事調動 本月31日報到

台北市警局今天發布人事案。（記者王冠仁攝）

2021/03/29 17:57

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局今天宣布調整派補第4至9序列秘書、專員、副大隊長、組長、主任、股長、警務正、督察員、警備隊隊長、警務員兼所長、巡官兼所長等63人中高階警官人事調動案，並於3月31日報到，強調是基於治安勤務需要，配合人事陞遷作業。

調整後名單如下：

1公共關係室秘書龔義成

2訓練科專員魏倩芬

3主任秘書室專員周紓蘭

4保安警察大隊副大隊長李瑞泰

5中山分局交通組長王均

6大安分局防治組長劉誌雄

7大安分局交通組長林俊廷

8內湖分局防治組長蔡長春

9內湖分局民防組長張進龍

10內湖分局勤務指揮中心主任謝加榮

11松山分局防治組長洪淑玲

12公共關係室新聞股長王俊成

13松山分局督察組長王致傑

14中正第一分局督察組長李秉蒼

15保防科社調股股長鄭威信

16保安警察大隊行政組長黃坤錫

17交通警察大隊勤務指揮中心主任胡谷展

18交通警察大隊綜合組長何金城

19少年警察隊偵查組長宋柏達

20文山第一分局防治組長蔡岳良

21保安科警備股長廖洛育

22中正第二分局秘書室主任羅宗賢

23中正第二分局交通組長謝如孟

24大安分局勤務指揮中心主任吳雪美

25萬華分局防治組長趙進發

26保安警察大隊督察組長許竣閔

27文山第二分局保防組長呂明曄

28文山第二分局秘書室主任邱德耀

29文山第二分局勤務指揮中心主任陳秀華

30信義分局勤務指揮中心主任蔡啟隆

31文山第二分局交通組長陳政隆

32文山第二分局民防組長齊洪賓

33督察室督察員陳育健

34督察室警務正劉熙能

35防治科警務正黃升揮

36公共關係室警務正蔡再璧

37行政科警務正顏群良

38保防科警務正張素鳳

39後勤科警務正謝育銘

40刑事警察大隊專員陳怡凱

41後勤科警務正林伯勉

42保安科警務正崔企英

43防治科警務正呂滄棋

44萬華分局警備隊長徐順胤

45大安分局警備隊長黎家維

46中山分局建國派出所長姜志陽

47萬華分局東園街派出所長林卷億

48南港分局玉成派出所長駱伯舟

49內湖分局康寧派出所長林柏齡

50大同分局重慶北路派出所長洪志恒

51士林分局芝山岩派出所長郭文釋

52大安分局敦化南路派出所長莊清雄

53信義分局五分埔派出所長陳志榮

54南港分局舊莊派長陳怡婷

55萬華分局西門町派出所長洪長義

56大安分局瑞安街派出所長鄭俊廷

57大安分局臥龍街派出所長陳繪丞

58文山第一分局復興派出所長謝宗益

59大安分局刑事警務員胡凱瑋

60中正第二分局廈門街派出所長朱宥任

61北投分局關渡派出所長黃文呈

62北投分局光明派出所長蔡驩耀

63士林分局山仔后派出所長歐陽勳

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