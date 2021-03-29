台北市63名中高階警官人事調動 本月31日報到
〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局今天宣布調整派補第4至9序列秘書、專員、副大隊長、組長、主任、股長、警務正、督察員、警備隊隊長、警務員兼所長、巡官兼所長等63人中高階警官人事調動案，並於3月31日報到，強調是基於治安勤務需要，配合人事陞遷作業。
調整後名單如下：
1公共關係室秘書龔義成
2訓練科專員魏倩芬
3主任秘書室專員周紓蘭
4保安警察大隊副大隊長李瑞泰
5中山分局交通組長王均
6大安分局防治組長劉誌雄
7大安分局交通組長林俊廷
8內湖分局防治組長蔡長春
9內湖分局民防組長張進龍
10內湖分局勤務指揮中心主任謝加榮
11松山分局防治組長洪淑玲
12公共關係室新聞股長王俊成
13松山分局督察組長王致傑
14中正第一分局督察組長李秉蒼
15保防科社調股股長鄭威信
16保安警察大隊行政組長黃坤錫
17交通警察大隊勤務指揮中心主任胡谷展
18交通警察大隊綜合組長何金城
19少年警察隊偵查組長宋柏達
20文山第一分局防治組長蔡岳良
21保安科警備股長廖洛育
22中正第二分局秘書室主任羅宗賢
23中正第二分局交通組長謝如孟
24大安分局勤務指揮中心主任吳雪美
25萬華分局防治組長趙進發
26保安警察大隊督察組長許竣閔
27文山第二分局保防組長呂明曄
28文山第二分局秘書室主任邱德耀
29文山第二分局勤務指揮中心主任陳秀華
30信義分局勤務指揮中心主任蔡啟隆
31文山第二分局交通組長陳政隆
32文山第二分局民防組長齊洪賓
33督察室督察員陳育健
34督察室警務正劉熙能
35防治科警務正黃升揮
36公共關係室警務正蔡再璧
37行政科警務正顏群良
38保防科警務正張素鳳
39後勤科警務正謝育銘
40刑事警察大隊專員陳怡凱
41後勤科警務正林伯勉
42保安科警務正崔企英
43防治科警務正呂滄棋
44萬華分局警備隊長徐順胤
45大安分局警備隊長黎家維
46中山分局建國派出所長姜志陽
47萬華分局東園街派出所長林卷億
48南港分局玉成派出所長駱伯舟
49內湖分局康寧派出所長林柏齡
50大同分局重慶北路派出所長洪志恒
51士林分局芝山岩派出所長郭文釋
52大安分局敦化南路派出所長莊清雄
53信義分局五分埔派出所長陳志榮
54南港分局舊莊派長陳怡婷
55萬華分局西門町派出所長洪長義
56大安分局瑞安街派出所長鄭俊廷
57大安分局臥龍街派出所長陳繪丞
58文山第一分局復興派出所長謝宗益
59大安分局刑事警務員胡凱瑋
60中正第二分局廈門街派出所長朱宥任
61北投分局關渡派出所長黃文呈
62北投分局光明派出所長蔡驩耀
63士林分局山仔后派出所長歐陽勳