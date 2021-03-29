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    首頁　>　社會

    台北市63名中高階警官人事調動 本月31日報到

    台北市警局今天發布人事案。（記者王冠仁攝）

    台北市警局今天發布人事案。（記者王冠仁攝）

    2021/03/29 17:57

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局今天宣布調整派補第4至9序列秘書、專員、副大隊長、組長、主任、股長、警務正、督察員、警備隊隊長、警務員兼所長、巡官兼所長等63人中高階警官人事調動案，並於3月31日報到，強調是基於治安勤務需要，配合人事陞遷作業。

    調整後名單如下：

    1公共關係室秘書龔義成

    2訓練科專員魏倩芬

    3主任秘書室專員周紓蘭

    4保安警察大隊副大隊長李瑞泰

    5中山分局交通組長王均

    6大安分局防治組長劉誌雄

    7大安分局交通組長林俊廷

    8內湖分局防治組長蔡長春

    9內湖分局民防組長張進龍

    10內湖分局勤務指揮中心主任謝加榮

    11松山分局防治組長洪淑玲

    12公共關係室新聞股長王俊成

    13松山分局督察組長王致傑

    14中正第一分局督察組長李秉蒼

    15保防科社調股股長鄭威信

    16保安警察大隊行政組長黃坤錫

    17交通警察大隊勤務指揮中心主任胡谷展

    18交通警察大隊綜合組長何金城

    19少年警察隊偵查組長宋柏達

    20文山第一分局防治組長蔡岳良

    21保安科警備股長廖洛育

    22中正第二分局秘書室主任羅宗賢

    23中正第二分局交通組長謝如孟

    24大安分局勤務指揮中心主任吳雪美

    25萬華分局防治組長趙進發

    26保安警察大隊督察組長許竣閔

    27文山第二分局保防組長呂明曄

    28文山第二分局秘書室主任邱德耀

    29文山第二分局勤務指揮中心主任陳秀華

    30信義分局勤務指揮中心主任蔡啟隆

    31文山第二分局交通組長陳政隆

    32文山第二分局民防組長齊洪賓

    33督察室督察員陳育健

    34督察室警務正劉熙能

    35防治科警務正黃升揮

    36公共關係室警務正蔡再璧

    37行政科警務正顏群良

    38保防科警務正張素鳳

    39後勤科警務正謝育銘

    40刑事警察大隊專員陳怡凱

    41後勤科警務正林伯勉

    42保安科警務正崔企英

    43防治科警務正呂滄棋

    44萬華分局警備隊長徐順胤

    45大安分局警備隊長黎家維

    46中山分局建國派出所長姜志陽

    47萬華分局東園街派出所長林卷億

    48南港分局玉成派出所長駱伯舟

    49內湖分局康寧派出所長林柏齡

    50大同分局重慶北路派出所長洪志恒

    51士林分局芝山岩派出所長郭文釋

    52大安分局敦化南路派出所長莊清雄

    53信義分局五分埔派出所長陳志榮

    54南港分局舊莊派長陳怡婷

    55萬華分局西門町派出所長洪長義

    56大安分局瑞安街派出所長鄭俊廷

    57大安分局臥龍街派出所長陳繪丞

    58文山第一分局復興派出所長謝宗益

    59大安分局刑事警務員胡凱瑋

    60中正第二分局廈門街派出所長朱宥任

    61北投分局關渡派出所長黃文呈

    62北投分局光明派出所長蔡驩耀

    63士林分局山仔后派出所長歐陽勳

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