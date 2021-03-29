越女欲匯款 翻譯軟體出現關鍵字阻詐

越籍婦人差點就要匯款，幸員警及時阻詐。（記者許國楨翻攝）

2021/03/29 14:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名越南籍婦人，上週五到中市北區某銀行稱要匯款給受困於義大利的友人丈夫，因明顯不合理引起行員注意立即通報警方；員警到場後，根據對話內容透過釋譯軟體判定為「愛情詐騙」，當場請鄧女撥給友人皆無回應，這才讓鄧女相信自己受騙，及時守住荷包。

台中市第二分局立人派出所當天中午接獲行員通報，指一名51歲的鄧姓越南籍婦人疑遭詐騙，警員施宗樺與洪佳碩趕往，經了解，鄧女自稱其越南籍友人與丈夫Via Geroge因疫情受困義大利，前兩天便欲匯款500美元，但因只有QR code連結無法匯款作罷，當日再次前往銀行欲匯款700美元，行員直覺有異，趕緊通報轄區警方。

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警方當場以翻譯軟體查看鄧女與Via Geroge越南文對話內容，赫然出現「寶貝」、「親愛的」及「我的愛」等愛情詐騙關鍵字字眼，當場請鄧女撥給友人，但未獲回應，才讓鄧女相信自己受騙。

鄧女回到派出所後，才坦承3月初時，Via Geroge（美國籍）主動加其好友，兩人相談甚歡，對方表示孩子目前在美國念書，由於人在義大利無法處理，才請鄧女先行代墊，事後會盡快歸還，所幸在行員及警方耐心的開導及勸說下，才讓她免於受騙，深獲鄧女感謝。

分局長蔡元戎表示，千萬別輕信從未見過面的愛情，詐騙集團利用高富帥或白富美形象來騙取被害人好感，進而有資金借貸或調用需求，提醒民眾保持謹慎，如碰到可疑情形，立即撥打165防詐騙專線或110向警方求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方當場以翻譯軟體查看鄧女與Via Geroge的越南文對話內容。（記者許國楨翻攝）

結果出現「寶貝」、「親愛的」等愛情詐騙關鍵字字眼。（記者許國楨翻攝）

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