女外送員賣場遭夫妻攻擊！老婆安全帽砸人 老公勒頸疑襲胸

新北市一名女外送員，昨日準備取餐外送時在三重區大賣場外與一對夫妻起口角，隨後遭安全帽攻擊，更被勒頸甚至觸碰到胸部。（擷取自爆料公社）

2021/03/28 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名女外送員，昨日準備取餐外送時在三重某大賣場外與一對夫妻起口角，隨後遭安全帽攻擊，更被勒頸甚至觸碰到胸部。目擊民眾將影片PO在臉書社團，引發熱議，女外送員也親自在下方留言描述事發經過。

目擊民眾昨（27）日將影片 PO在臉書爆料公社後引發討論，唐姓女外送員也親自在下方留言，表示當時準備進賣場取餐，在外面停車區等待一輛準備離開機車。當事女子當時剛好推著推車經過，口氣不好的抱怨她擋到路，兩人因此爆發口角，過程中，女子突然伸手打了她頭部，並將她連人帶車推倒。

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唐女說，當她想反擊時，女子的老公也上前抓住她的手不放，還勒住她的頭、頸部，甚至在她耳邊小聲威脅要把她的手扭斷，一陣混亂中，老婆又拿安全帽揮擊她頭部。

綜合媒體報導，警方獲報後抵達現場並將雙方帶回派出所，雙方互控傷害、公然侮辱，全案訊後將當事人依法送辦。

在貼文下方，不少網友從影片發現，老公除了勒脖外，還不斷用手拉扯、觸碰女外送員，疑似碰到她胸部，紛紛留言表示：「告歐巴桑傷害罪再告阿伯性騷擾」、「襲胸？」、「這性騷擾了吧」、「支持告到底」、「被阿北一直拉手，X，好噁心」、「可以告那個阿伯性騷擾了」。

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