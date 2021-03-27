「天下第一檢」檢察長誰出線？ 檯面上這3人呼聲高

有「天下第一檢」之稱的北檢由誰接掌？檢察界研判，檯面上有3人機會較高，分別為士林地檢朱家崎（左起）、金門高分檢林邦樑與桃園地檢王俊力。（資料照）

2021/03/27 19:17

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署檢察長周章欽的行政職將於5月7日任滿6年，依法須卸任，有「天下第一檢」之稱的北檢由誰接掌，目前撲朔迷離。從票選委員26日公布的名單（檢察官報名遴選檢察長）來看，尚無資歷與經歷均備的人選，因此，最有可能是從現任檢察長內調動。檢察界研判，檯面上有3人機會較高，分為金門高分檢林邦樑、士林地檢朱家崎與桃園地檢王俊力。

北檢位居首都，案件的質跟量複雜且繁重，不時有重大金融、貪污甚至是政治敏感案件，「天下第一檢」封號其來有自，能夠執掌其龍頭者，除了要「德高望重」，能夠挺得住來自內外的壓力，還要心思細膩夠沉穩，通曉辦案細節，最重要的是必須獲得法務部長信賴，杜絕不當勢力干擾偵查。

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林邦樑為司法官學院26期結業，曾任北檢襄閱、高檢署書記官長、南投地檢署檢察長，高檢署襄閱、法務部檢察司司長，現任金門高分檢檢察長，資歷完整，雖然任勞任怨，但也頗有個性，2019年1月31日調任金門，即便去年檢察長異動未回本島，仍是接掌北檢呼聲很高的人選。

朱家崎是24期結業，曾任澎湖、花蓮、新竹地檢署檢察長，法務部綜合規劃司與檢察司司長，行政執行署署長、廉政署署長，現為士林地檢署檢察長。朱家崎腦筋動得很快，旁人有時跟不上他的思緒，但身段柔軟，風評不錯，待在士林2年多未異動，檢察界認為可能是層峰另有重用。

王俊力為29期結業，曾任調法務部檢察司辦事、高雄地檢署襄閱、連江、澎湖、橋頭地檢署檢察長，檢察司司長，去年3月調桃園地檢署檢察長。王俊力個性謹慎、行事親力親為，使命必達，也願意跟外界溝通，被視為是不容小覷的黑馬。

雖然檯面上3人都是強棒，但也不排除在檢察官人事審議委員會9位票選委員4月8日開會前會的前一刻，有人會銜層峰之命，報名參加檢察長遴選。

本次北檢檢察長人選詭譎多端，情勢混沌不明，最後究竟會由誰勝出，檢察界霧裡看花，議論紛紛。

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