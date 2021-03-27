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    新北各分局自行提高員警汽機車事故傷亡險保額 目前共有3規格

    三峽分局將員警汽機車保額調至原本一倍。（警方提供）

    三峽分局將員警汽機車保額調至原本一倍。（警方提供）

    2021/03/27 13:49

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市警局長黃宗仁日前指示各分局要關注同仁執勤安全，應視各自能力、集中資源，提升員警使用汽、機車保險額度，各分局輸人不輸陣，陸續調升分局值勤汽、機車保險額度，根據市警局的統計，目前各分局共有3種規格，但至少都已將每一意外事故傷亡賠償上限從4百萬元提高到5百萬元，增加對員警的保障。

    根據市警局統計，保障最高的三峽及樹林分局，將汽車第三責任險每一人傷害保額2百萬元提高到4百萬元、每一意外事故傷亡賠償上限從4百萬元提高到8百萬元，機車第三責任險也從每一人傷害保額1百萬元提高到2百萬元、每一意外傷亡事故理賠上限從2百萬元提高到4百萬元。

    將每一意外事故傷亡賠償上限從4百萬元提高到5百萬元的分局，有淡水、刑大、保大、少年、林口、婦幼、汐止等分局，提高到6百萬元的分局有新店、海山、永和、瑞芳、金山、三重等分局，也有些分局尚未決定是否跟進。

    三峽分局率先將保費保額調高到最高等級，分局長許芳毅說，考量三峽分局同仁勤務繁重，每日車輛使用頻繁，執勤過程中難免發生交通事故，為確保同仁勇於任事，正確大膽排除治安與交通障礙，針對轄區警用汽車50輛、機車201輛，全部提升汽、機車保險額度。

    許芳毅表示，警員在執勤中如不慎發生交通事故，須面對後續官司及龐大民事索賠事宜，嚴重影響並困擾員警士氣與家庭經濟生活，為了讓警員能夠更無後顧之憂，提供同仁執勤更高保障。

    基層員警樂見上級單位關心他們的值勤風險，但也擔心未設立統一標準，是否會引發各分局的加碼壓力，或是造成未加碼分局員警的不安全感。

    三峽分局考量員警任務繁重，汽機車事故風險高，將第三責任險保調高一倍。（警方提供）

    三峽分局考量員警任務繁重，汽機車事故風險高，將第三責任險保調高一倍。（警方提供）

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