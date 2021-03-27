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    檢察長人選廣徵外界意見 檢察官人審會：匿名黑函不受理

    法務部今年開出6個檢察長缺額。（記者吳政峰攝）

    法務部今年開出6個檢察長缺額。（記者吳政峰攝）

    2021/03/27 11:51

    〔記者吳政峰／台北報導〕法務部今年共開出6個檢察長職缺，吸引了37人報名，檢察官人事審議委員會中的過半9名票選委員27日發表聲明，對外廣徵檢察體系及外界對這37人的意見，但若是匿名黑函且難以查證者，不列入參酌。受理時間到4月7日晚間12時止，4月8日將召開會前會，提出票選委員投票出的12人名單，交給4月9日的正式檢審會追認，再轉呈法務部長蔡清祥從中遴定6人出任。

    9位票選檢審委員聲明指出，經彙整報名有意願參與遴任檢察長候選人名單，至3月26日下午5點30分報名截止期限為止，共計37位報名。經向法務部人事處確認後，均符合資格。票選委員將自該份名單中，推薦12位予法務部長圈選6位。

    即日起至4月7日晚間12時止，票選委員向全國檢察官及各界蒐集意見，並訂於4月8日（四）召開會前會討論入圍名單。歡迎各界以電子郵件或LINE等方式，具體推薦或提供意見予任一票選檢審委員。各界意見僅供票選檢審委員內部討論參考，均不予公開。未具名且難以查證者，將不納入討論。

    票選委員分為陳佳秀、李仲仁、徐弘儒、卓俊忠、張瑞娟、黃立夫、蔡佰達、吳明嫺及林達等九人。

    以下候選人名單依照司法官期別排列：

    一、檢察署外（共12位）

    侯寬仁 法務部廉政署副署長 26期

    洪培根 法務部參事 27期

    謝道明 法務部行政執行署彰化分署長 28期

    郭棋湧 法務部調查局政風室主任 29期

    林豐文 法務部參事 30期

    林嚞慧 法務部保護司副司長 32期

    陳德芳 法務部廉政署中調組組長 32期

    李海龍 法務部司法官學院主任祕書 33期

    陳盈錦 法務部行政執行署副署長 33期

    黃錦秋 內政部警政署政風室主任 35期

    張春暉 法務部參事 36期

    馮 成 廉政署主任秘書 37期

    二、檢察署內（共25位）

    林應華 高雄高分檢主任檢察官 22期

    黃全祿 臺高檢署主任檢察官 22期

    呂丁旺 臺高檢署主任檢察官 22期

    侯千姬 臺高檢署檢察官 24期

    吳萃芳 臺中高分檢主任檢察官 24期

    陳文琪 臺高檢署主任檢察官 25期

    張宏謀 臺中高分檢主任檢察官 26期

    張金塗 高雄高分檢主任檢察官 26期

    姜貴昌 臺高檢署主任檢察官 27期

    李叔芬 臺高檢署檢察官 28期

    周懷廉 臺北地檢署檢察官 32期

    吳祚延 臺中高分檢檢察官 33期

    曾昭愷 臺南高分檢檢察官 34期

    謝名冠 臺中高分檢檢察官 34期

    蔡宗熙 臺中高分檢檢察官 34期

    陳幸敏 臺中高分檢檢察官 34期

    鍾和憲 臺南高分檢檢察官 35期

    曾文鐘 臺高檢署檢察官 35期

    楊四猛 臺高檢署檢察官 35期

    戴文亮 臺高檢署檢察官 36期

    滕治平 臺高檢署檢察官 36期

    郭景東 臺中高分檢檢察官 36期

    蘇佩鈺 臺高檢署檢察官 36期

    孫治遠 臺高檢署檢察官 37期

    黃智勇 臺中高分檢檢察官 37期

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