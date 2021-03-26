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    首頁　>　社會

    2車禍失去5親人 苗縣長探視臥床19歲小媽媽

    苗栗縣南庄鄉根姓女子一個月內因2起車禍失去伯父、妹妹、丈夫及2名孩子，自己也受傷送台中市沙鹿童綜合醫院梧棲院區治療，縣長徐耀昌今天前往探視。（縣府提供）

    苗栗縣南庄鄉根姓女子一個月內因2起車禍失去伯父、妹妹、丈夫及2名孩子，自己也受傷送台中市沙鹿童綜合醫院梧棲院區治療，縣長徐耀昌今天前往探視。（縣府提供）

    2021/03/26 16:00

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉根姓女子一個月內因2起車禍失去伯父、妹妹、丈夫及2名孩子，自己也受傷送台中市沙鹿童綜合醫院梧棲院區治療，縣長徐耀昌今天前往探視，並致贈慰問金，希望她節哀，同時堅強起來，早日康復，回復正常生活。

    根女2月24日由許姓丈夫開車載她及未滿1歲的么兒，途經三灣通往南庄的道路時發生車禍，造成父子死亡，根女傷勢嚴重送台中童綜合醫院救治，3月20日她的大伯父開車載著她的妹妹及她的2歲長子到醫院探視，未料在返家途經西濱公路清水段時因車禍造成火燒車，3人全部喪生，一個月內2起車禍讓根姓女子失去5位親人，處境悽慘。

    徐耀昌得知此事後，立即指示縣府社會處、原民中心等相關單位協助家屬處理善後事宜，原民中心也通報原住民族委員會專案申請急難救助金18萬元，另協助根女申領未滿1歲的次子2萬元急難救助金，根女大伯父、根女的妹妹及2歲長子申請火化補助各3萬元，共計可申領縣府11萬元補助金，至於根女丈夫因是屏東縣籍，後續殯葬事宜移請屏東縣政府協助處理。

    徐耀昌於今天下午與縣議員楊文昌、黃月娥、縣府社會處長楊文志、原民中心主任蔣意雄等人至台中童綜合醫院探視慰問根女，並聽取童綜合醫生說明根女傷勢及治療情形。

    徐耀昌並致贈2萬元慰問金，他說，根女住院期間受到醫院、社會慈善團體的關懷與照護，希望根女能夠堅強起來，讓傷勢早日康復，回復正常生活，不要讓關心她的人失望。

    此外，縣府社會處也透過阿斌哥大愛協會陳漢志站長聯繫雲邑慈善法堂與月稱光明寺等慈善團體全額協助有關喪葬事宜。

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