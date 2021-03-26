死人的錢也要Ａ！伸港鄉長判刑11年撤職

伸港鄉長曾煥彰。（資料照）

2021/03/26 15:56

〔記者吳政峰／台北報導〕彰化縣伸港鄉長曾煥彰涉嫌於2016年辦理公墓納骨堂監造時護航特定廠商，收取828萬8000元，去年被彰化地院依貪污罪判刑11年。監察院認定他敗壞官箴，提起彈劾，懲戒法院認為情節重大，25日判他撤職，並停止任用公務員3年，可上訴。

彈劾文指出，曾煥彰擔任鄉長時，有部分鄉民反映第三納骨堂內各樓層之納骨櫃應一併完成，以避免日後2次施工驚擾到已經安置的祖先安寧，他遂另案編列5000萬元預算辦理第三納骨堂納骨櫃設計監造及新建工程。

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曾煥彰透過白手套尋覓願意配合交付回扣的廠商及建築師，以獲取決標金額30％、15％的回扣。該標案採最有利標評選，白手套在公告招標前，分別私下交付外聘委員建議名冊供廠商及建築師勾選，再交曾核定。

曾煥彰亦暗示不知情的內聘委員，讓內定廠商順利得標，事後分別收取回扣賄賂現金28萬8000元及800萬元，總計828萬8000元。

此外，伸港鄉公所2017年6月20日辦理「106年日本東京環保衛生業務觀摩考察」案，曾煥彰明知機關辦理採購，招標文件於公告前應予保密，不得洩漏其他足以造成不公平競爭的相關資料予廠商知悉，卻仍向旅行社許姓業務經理透露公所清潔隊將於2017年7月23日至7月27日前往日本東京考察，要求許提供規劃予以參考。

許男聞訊後，於2017年6月9日完成「東京森呼吸~輕井澤.聖保羅教堂.OUTLET.小江戶川越.台場.明治神宮.溫泉5日」的考察行程規劃，於同日提供予曾煥彰參考。伸港鄉公所參考該規劃後公告招標，2017年7月12日開標，使該旅行社順利取得該標案。

懲戒法院認為，曾煥彰為圖個人不法利益收取巨額回扣，洩漏招標應秘密資訊，違反公務員服務法、政府採購法、採購評選委員會組織準則及彰化縣政府員工廉政倫理規範等規定，敗壞官箴，情節重大，評議後判決撤職、停止任用公務員3年。

刑事部分，彰化地院去年認定他收取回扣共犯2罪，分別判刑9年及10年，共應執行11年，褫奪公權7年，沒收828萬8000元犯罪所得。判決出爐後，曾煥彰隨即遭停職。

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