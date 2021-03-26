為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「人骨」變「獸骨」狠心爸媽害死親骨肉逃過殺人罪

    高雄一對狠心爸媽把剛出生男嬰丟棄在小港區某工地，但警方找到骨頭卻不是人骨，讓他們逃過殺人罪。（記者洪臣宏翻攝）

    高雄一對狠心爸媽把剛出生男嬰丟棄在小港區某工地，但警方找到骨頭卻不是人骨，讓他們逃過殺人罪。（記者洪臣宏翻攝）

    2021/03/26 14:10

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子和宋姓女子未婚生子，宋女產下男嬰後，2人竟把孩子光溜溜放在陽台吹風，然後再把男嬰丟到小港區某工地，警方獲報在工地內找到疑似小男嬰的骨頭，檢方也依殺人罪將黃、宋起訴，但高雄地院審理時，法官發現警方找到的骨頭是「獸骨」不是人骨，小男嬰人間蒸發不知去向，今依殺人未遂罪判黃、宋各9年、6年徒刑。

    判決指出，29歲黃男與20歲宋女前年11月在台中市街頭遊蕩，巡邏員警直覺2人形跡可疑，盤查後發現他們都是協尋人口，其中宋女不但被家人通報失蹤，還因未婚懷孕被列入關懷對象，經轉介高雄市社會局後，社工發現宋女已經過了分娩日期，肚子也不見了，但卻不見她將孩子帶在身邊，也不願意交代孩子去處，因而委請小港分局調查。

    警方偵訊突破2人心防，他們應訊時表示，他們都是詐欺集團成員，因擔心身分曝光，不敢去醫院產檢，前年10月8日，宋女在租屋處產下1名男嬰後，她喊黃男進來幫忙，自己先回房休息，她有聽到孩子在哭，然後就看到黃男把孩子用黑色垃圾袋包住，拿到陽台去放。

    黃男則說，自己到廁所時，見到男嬰已無呼吸心跳，才用黑色垃圾袋包裹放在陽台，動手先清理廁所內的血跡，但檢方複訊時，黃又改口說自己看到孩子一直哭，不曉得該怎麼辦，順手拿出黑色垃圾袋先包住剛出生孩子，想說先放到陽台，沒想到過沒久，哭聲停了，他到陽台查看，發現孩子已經死了。

    高雄地院審理時，黃、宋兩人都否認要害死小孩，反而把責任推給詐欺集團的邱姓首腦（未被檢方起訴），指邱男曾告誡他們，「如果養不起孩子就把孩子丟掉」，他們只是聽從邱的指示丟掉孩子。

    但法官發現，宋女從懷孕起，就沒有準備任何待產物品，也沒有替肚中的孩子準備好出生後要穿的衣物和奶粉尿布，可見他們從一開始就不想要這個孩子，也沒有選擇在懷孕初期就把孩子拿掉，而是等到孩子出生後才做打算，因此不採信他們把責任推給邱男的說詞。

    不過，根據黃、宋兩人的供詞，應可認定男嬰被丟棄時仍活著，但警方在小港工地找到的骨骸並非人類骨骸，無法排除小男嬰可能被人抱走，或是已淪為野狗的食物，在男嬰下落不明的情況下，因無法確切證明該嬰兒已死亡，基於罪疑惟輕之原則，應為有利被告的認定，只能依殺人未遂論罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    三歲女童皮包骨 狠心爸媽涉凌虐起訴
    2021/01/08 05:30

    三歲女童皮包骨 狠心爸媽涉凌虐起訴
    中國女大生宿舍飄異味 開櫃檢查驚見「發黑嬰屍」
    2021/01/01 16:46

    中國女大生宿舍飄異味 開櫃檢查驚見「發黑嬰屍」

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    23歲小媽媽廁所產嬰狠心掐斃埋公園 只因想圓「空姐夢」
    2020/12/18 13:44

    23歲小媽媽廁所產嬰狠心掐斃埋公園 只因想圓「空姐夢」
    正妹護理師竟是殘忍殺嬰犯 被控8謀殺罪、10謀殺未遂
    2020/11/12 11:45

    正妹護理師竟是殘忍殺嬰犯 被控8謀殺罪、10謀殺未遂

    學測不盲考 中文檢定混合題先行！
    社會今日熱門
    申報雨天打掃竟貼晴天照片 老里長詐公帑25萬遭判2年
    2021/03/25 21:43

    申報雨天打掃竟貼晴天照片 老里長詐公帑25萬遭判2年

    竹北賣場驚傳墜樓 年輕女子8樓墜落馬路身亡
    2021/03/25 18:13

    竹北賣場驚傳墜樓 年輕女子8樓墜落馬路身亡

    越女護理之家宿舍廁所產子 竟狠心當垃圾丟
    2021/03/25 15:03

    越女護理之家宿舍廁所產子 竟狠心當垃圾丟

    翁茂鍾大動作登廣告反擊 司法院：不予評論
    2021/03/25 16:01

    翁茂鍾大動作登廣告反擊 司法院：不予評論

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播