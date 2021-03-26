「人骨」變「獸骨」狠心爸媽害死親骨肉逃過殺人罪

高雄一對狠心爸媽把剛出生男嬰丟棄在小港區某工地，但警方找到骨頭卻不是人骨，讓他們逃過殺人罪。（記者洪臣宏翻攝）

2021/03/26 14:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子和宋姓女子未婚生子，宋女產下男嬰後，2人竟把孩子光溜溜放在陽台吹風，然後再把男嬰丟到小港區某工地，警方獲報在工地內找到疑似小男嬰的骨頭，檢方也依殺人罪將黃、宋起訴，但高雄地院審理時，法官發現警方找到的骨頭是「獸骨」不是人骨，小男嬰人間蒸發不知去向，今依殺人未遂罪判黃、宋各9年、6年徒刑。

判決指出，29歲黃男與20歲宋女前年11月在台中市街頭遊蕩，巡邏員警直覺2人形跡可疑，盤查後發現他們都是協尋人口，其中宋女不但被家人通報失蹤，還因未婚懷孕被列入關懷對象，經轉介高雄市社會局後，社工發現宋女已經過了分娩日期，肚子也不見了，但卻不見她將孩子帶在身邊，也不願意交代孩子去處，因而委請小港分局調查。

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警方偵訊突破2人心防，他們應訊時表示，他們都是詐欺集團成員，因擔心身分曝光，不敢去醫院產檢，前年10月8日，宋女在租屋處產下1名男嬰後，她喊黃男進來幫忙，自己先回房休息，她有聽到孩子在哭，然後就看到黃男把孩子用黑色垃圾袋包住，拿到陽台去放。

黃男則說，自己到廁所時，見到男嬰已無呼吸心跳，才用黑色垃圾袋包裹放在陽台，動手先清理廁所內的血跡，但檢方複訊時，黃又改口說自己看到孩子一直哭，不曉得該怎麼辦，順手拿出黑色垃圾袋先包住剛出生孩子，想說先放到陽台，沒想到過沒久，哭聲停了，他到陽台查看，發現孩子已經死了。

高雄地院審理時，黃、宋兩人都否認要害死小孩，反而把責任推給詐欺集團的邱姓首腦（未被檢方起訴），指邱男曾告誡他們，「如果養不起孩子就把孩子丟掉」，他們只是聽從邱的指示丟掉孩子。

但法官發現，宋女從懷孕起，就沒有準備任何待產物品，也沒有替肚中的孩子準備好出生後要穿的衣物和奶粉尿布，可見他們從一開始就不想要這個孩子，也沒有選擇在懷孕初期就把孩子拿掉，而是等到孩子出生後才做打算，因此不採信他們把責任推給邱男的說詞。

不過，根據黃、宋兩人的供詞，應可認定男嬰被丟棄時仍活著，但警方在小港工地找到的骨骸並非人類骨骸，無法排除小男嬰可能被人抱走，或是已淪為野狗的食物，在男嬰下落不明的情況下，因無法確切證明該嬰兒已死亡，基於罪疑惟輕之原則，應為有利被告的認定，只能依殺人未遂論罪。

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