拍片教北捷逃票獲緩起訴 網紅「Cat紙袋人」又教人戲院逃票這回慘了

「Cat紙袋人」去年6月分享搭捷運逃票影片。（圖：擷自YT影片）

2021/03/26 13:48

〔記者陳慰慈／台北報導〕擁有7.15萬人追蹤的YouTube網紅「Cat紙袋人」去年6月拍片教導民眾逃票，還高調地聲稱一年可省近2萬元通勤費，台北地檢署日前依涉煽惑他人犯罪，予其緩起訴，條件是得上繳國庫5萬元，但「Cat紙袋人」又被控走後門偷看電影，並將逃票過程直播上網，台北地檢署今依無故侵入他人建築物罪嫌將他起訴。

西門町樂聲影城指控，去年3月25日晚間近10時，「Cat紙袋人」從戲院後門偷溜進戲院被員工發現，卻不死心，翌日晚上近12時又再度趁黑摸進戲院，這次沒被人發現，還開心看完電影「血衛」才回家，並將逃票過程直播，影城發現後提告他妨害自由。

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庭訊時，「Cat紙袋人」辯稱26日有買票進場看電影，並出示電影票佐證，強調是為告訴網友，真有人會從後門逃票進去看免費電影，目的是希望大家不要這樣做。

檢方曾試圖讓雙方進行調解，影城希望「Cat紙袋人」賠償6萬元，但「Cat紙袋人」認為教搭捷運逃票的影片因上新聞、網路流量30多萬，他只上繳國庫5萬元緩起訴處分金，戲院逃票影片沒媒體報導、流量才10萬，賠6萬太多而拒絕，雙方和解破局。檢方因此今將「Cat紙袋人」起訴。

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