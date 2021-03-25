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    罷工第2天向工會求償被認定不當勞動行為 長榮航空興訟敗訴

    台北高等行政法院今判長榮敗訴。（資料照）

    台北高等行政法院今判長榮敗訴。（資料照）

    2021/03/25 19:19

    〔記者張文川／台北報導〕長榮航空空服員前年6月20日罷工，長榮航空隨即在第2天向桃園市空服員職業工會會員提起民事訴訟，求償罷工1天3400萬元，勞動部認定長榮航空的求償舉動意在打壓工會罷工行動，構成「不當勞動行為」，裁處命令長榮航空在其企業入口網站公告裁決書內容14天；長榮不服，訴請撤銷此處分，台北高等行政法院今判長榮敗訴。可上訴。

    勞動部裁決指出，長榮航空在罷工第2天就捨棄其他可用手段，直接提起民事訴訟，且求償金額高達1天3400萬元，明顯意圖藉此向罷工參與者施加壓力，打壓工會，違反「工會法」規定的不當勞動行為，且以颱風無法起降的情境計算損失3400萬，類比方式也有問題，目的顯然是要殺雞儆猴、嚇阻會員，以縮小罷工規模，具備不當勞動行為動機。

    裁決主文揭示，長榮向參加罷工者求償3400萬元的行為，構成不當勞動行為，命令長榮應於其「長榮航空企業入口網站」首頁，以不小於16號的標楷體字型，將裁決主文公告14日以上，並將公告事證存查。

    長榮不服此裁決，提起行政訴訟，請求撤銷裁決。北高行審理後認定，雇主對於加入工會或參加工會活動的勞工提起訴訟，是否構成工會法上的「不利益對待」，應權衡雇主行使時的合理性，和對工會團結權保障的侵害。長榮在罷工隔天，就以概括認知的損失金額，提起民事訴訟求償，時間點顯不相當。

    且罷工是工會會員投票通過進行，就屬集體勞動行為，並非會員的個人行為，原則上應由工會概括承擔，長榮還未確認哪些人是工會幹部、一般會員、非會員，就急於在罷工第2天羅列被告姓名，請求3400萬元鉅額賠償，從「被告人選對象」上來看，也顯不相當。

    北高行認為，這場罷工屬工會活動的一部分，此民事訴訟就是對勞工參與工會活動的「不利待遇」，對參加者、工會會員、會務人員分別施加訴訟、財產、精神上的壓力，以打擊、妨礙工會所發動的罷工活動為目的，顯然不當影響、妨礙工會罷工，勞動部不當勞動行為裁決委員會認定長榮構成不當勞動行為，於法並無不合，判長榮敗訴。

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