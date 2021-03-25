求復合不成刺死前女友媽媽打傷阿嬤 兇嫌和死者女兒是火鍋店同事

警方搜捕，在離命案案發地150公尺附近的蕭壠文化園區內將黃嫌逮捕。（警方提供）

2021/03/25 13:54

〔記者楊金城／台南報導〕情變釀凶殺案，台南市佳里區1戶透天民宅今天（25日）上午7點28分發生凶殺命案，27歲兇嫌黃恩家不滿29歲詹姓前女友分手，直闖前女友家中找人理論要挽回感情，遇到詹女的母親陳姓婦人和阿嬤，竟持水果刀將詹母殺死、打傷詹女阿嬤，逃離現場時被詹女的黃姓前夫攔阻，趕到的警方將他逮捕到案。

佳里警分局上午7點28分案發後接獲報案，調度警力馳往現場，發現53歲被害人陳姓婦人倒在屋內一樓浴室門前，另名被害人詹女阿嬤臉部亦有刀傷、門牙被打掉，現場員警立即通報救護，將2名被害人送往佳里奇美醫院急救，陳姓婦人因傷勢嚴重，宣告死亡，詹女阿嬤仍在醫院治療中。

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29歲詹女已和黃姓前夫離婚，兩人育有1對子女，仍同居住在一起，詹女帶著小孩和阿嬤同住就近照顧，詹女的父母就住在對面另戶透天厝。

詹女在麻豆一家火鍋店任職，和兇嫌黃恩家是同事，兩人交往多時，最近疑和黃嫌分手，引起黃嫌不滿，今早前往詹女住處，欲挽回感情，趁詹女家門未關直闖3樓。

詹母發現家中有人闖入，跟上樓查探，黃嫌竟持預藏的20多公分長水果刀砍殺，地板都是血跡，黃嫌走下二樓時，再殺傷詹女阿嬤。詹女發現黃嫌行凶，緊跟下樓，被黃嫌搶走手機阻止詹女報案。

黃嫌隨後逃離命案現場，在門口遇到詹女的黃姓前夫，黃男攔阻和黃嫌談判，亦步亦趨跟在旁邊，詹女趕緊報案。

警方獲報後動員搜捕，在離案發地150公尺附近的蕭壠文化園區內將犯嫌黃恩家逮捕並查扣1把水果刀。

鄰居說，陳婦在佳里1家金融機構上班，和鄰居感情不錯，發生命案讓人意外。

佳里警分局依殺人、妨害自由、傷害罪嫌將黃嫌移送，並建請台南地檢署向法院聲押黃嫌。警方也為被害人申請緊急保護令並保護被害人安全。

警方搜捕，在離命案案發地150公尺附近的蕭壠文化園區內將黃嫌逮捕。（警方提供）

台南市佳里區六安里1戶透天厝民宅（右起第二間，有員警站崗），今天上午發生凶殺案，造成1死1傷。（記者楊金城攝）

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