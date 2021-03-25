為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    前鎮漁港停靠漁船起火 漁工戴面罩摸黑逃生

    停靠在前鎮漁港碼頭的「百富301號」漁船傳出火警。（讀者提供）

    停靠在前鎮漁港碼頭的「百富301號」漁船傳出火警。（讀者提供）

    2021/03/25 09:17

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市前鎮漁港南一路西岸碼頭一艘漁船今天凌晨1時傳出火警，21名漁工摸黑逃命，因為冒出濃煙，還有漁工戴著面罩逃出，所幸無人傷亡。

    停靠在碼頭的「百富301號」發生火警後，漁工趕緊逃生，群集在碼頭上凝看搶救狀況，船公司人員也趕到現場說明船艙構造，讓大批趕往搶救的消防人員得以佈署搶救動線，花了2小時控制火勢。

    高雄港務消防隊表示，船上撤出的21名船員無人受傷，燃燒部位疑似在底艙，正調查火警原因。

    消防人員進入船艙內灌救。（讀者提供）

    消防人員進入船艙內灌救。（讀者提供）

    消防人員挺進船艙灌救。（讀者提供）

    消防人員挺進船艙灌救。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄林園深夜火燒厝4人受困 警消架梯救人
    2021/03/25 00:45

    高雄林園深夜火燒厝4人受困 警消架梯救人
    斗六鐵皮屋火警 70歲廟公燒成焦屍
    2021/03/24 22:04

    斗六鐵皮屋火警 70歲廟公燒成焦屍

    兩指標挑美股基金
    轎車衝撞加油島瞬間起火燃燒 37歲駕駛逃生不及成焦屍
    2021/03/24 07:13

    轎車衝撞加油島瞬間起火燃燒 37歲駕駛逃生不及成焦屍
    萬丹豆皮工廠大火夜襲 缺水抽蝦池水應急
    2021/03/23 20:50

    萬丹豆皮工廠大火夜襲 缺水抽蝦池水應急
    馬公第三漁港驚傳火燒船 緊急泊靠撲滅
    2021/01/21 12:19

    馬公第三漁港驚傳火燒船 緊急泊靠撲滅
    社會今日熱門
    台南連開樂透威力3頭獎！彩券行挺果農送客人「旺來」
    2021/03/24 10:41

    台南連開樂透威力3頭獎！彩券行挺果農送客人「旺來」

    蘇花遊覽車撞山壁釀6死 肇事司機今出院赴宜蘭地檢署複訊
    2021/03/24 10:44

    蘇花遊覽車撞山壁釀6死 肇事司機今出院赴宜蘭地檢署複訊

    內幕》中國立訊入股宣德爆內線交易 2高層各500萬交保有原因
    2021/03/24 10:44

    內幕》中國立訊入股宣德爆內線交易 2高層各500萬交保有原因

    彰化秀水三越紡織傳出大火 濃煙竄升嚇人 國1、台76都看得到
    2021/03/24 10:52

    彰化秀水三越紡織傳出大火 濃煙竄升嚇人 國1、台76都看得到 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播