前鎮漁港停靠漁船起火 漁工戴面罩摸黑逃生

停靠在前鎮漁港碼頭的「百富301號」漁船傳出火警。（讀者提供）

2021/03/25 09:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市前鎮漁港南一路西岸碼頭一艘漁船今天凌晨1時傳出火警，21名漁工摸黑逃命，因為冒出濃煙，還有漁工戴著面罩逃出，所幸無人傷亡。

停靠在碼頭的「百富301號」發生火警後，漁工趕緊逃生，群集在碼頭上凝看搶救狀況，船公司人員也趕到現場說明船艙構造，讓大批趕往搶救的消防人員得以佈署搶救動線，花了2小時控制火勢。

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高雄港務消防隊表示，船上撤出的21名船員無人受傷，燃燒部位疑似在底艙，正調查火警原因。

消防人員進入船艙內灌救。（讀者提供）

消防人員挺進船艙灌救。（讀者提供）

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