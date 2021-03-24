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    遊覽車蘇花撞山壁釀6死39傷 司機百萬交保原因曝光

    游姓司機（見圖）今天下午5點多以100萬元交保，在騰龍通運負責人陳聰騰陪同下，乘車離開宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

    游姓司機（見圖）今天下午5點多以100萬元交保，在騰龍通運負責人陳聰騰陪同下，乘車離開宜蘭地檢署。（記者蔡昀容攝）

    2021/03/24 18:41

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕騰龍通運遊覽車16日在蘇花公路下坡過彎時，側面撞山壁，造成6死39傷，肇事的游姓司機今天早上出院，到宜蘭地檢署複訊，下午5點多以100萬元交保。宜蘭地檢表示，是人為還是機械問題、各佔比多少，是檢方調查的重要方向之一，但現在斷言結果還太早，尚需時間還原證據資料；不過，檢察官目前認為游姓司機涉犯過失致死罪嫌，至少一定有人為因素。

    肇事游姓司機今早10點多抵達宜蘭地檢接受訊問，中間有休息、用餐，檢方訊後認為游姓司機涉犯過失致死等罪嫌重大，但按照客觀證據沒有羈押必要，諭知100萬元交保。檢方說，考量死亡人數有6個，還有這麼多人受傷，決定100萬交保。

    游姓司機下午5點多交保，5點20分離開地檢署，全程低頭不發一語，遊覽車業者騰龍通運公司負責人陳聰騰則以證人身分接受訊問，與游姓司機一同乘車離開；對於後續家屬怎麼辦，陳聰騰回應，現在都在處理了，謝謝各界關心。

    宜蘭地檢扣押肇事遊覽車勘驗，除指揮警方詢問同車乘客及有關目擊證人，取得案發過程往來車輛行車紀錄影像分析，並下載肇事車輛數位行車紀錄檔案判讀、檢視車體及煞車系統有無異常等，且將持續調查各項證據，查明車禍發生原因。

    宜蘭地檢主任檢察官梁光宗說，車輛是否超速還在釐清，車體結構部分，檢方對扣案車輛先做初步檢視，但尚未全部拆解，目前有拆解輪胎，先針對剎車系統做了解，尚未發現重大異常，但還是要看最後綜合證據判斷，其他項目則會逐步檢測。

    檢方指出，是人為還是機械問題，還難以斷言，但檢察官目前認為游姓司機涉犯過失致死罪嫌，至少一定會有人為因素；游姓司機供稱是煞車失靈，這部分也是檢方釐清案情的重點，但因為涉及專業，調查清楚後會對外說明。

    外界關注遊覽車事發後檔位停在N檔，檢方證實，該車輛打檔是推桿式的，檔位最後確實停在N檔，但過程中，是司機打N檔還是發生什麼原因導致，還要從行車紀錄來還原。

    運安會今天早上說明，時速45公里之下，無論如何碰撞，座椅不應跟車體分離，發現車體結構有系統性問題；地檢署說，有關運安會說法，還沒接到正式報告，目前對內容並不清楚，之後檢方會注意運安會調查報告，屆時再做參酌。

    騰龍通運負責人陳聰騰（見圖）以證人身分接受檢方調查，下午5點多與游姓司機一同乘車離開。（記者蔡昀容翻攝）

    騰龍通運負責人陳聰騰（見圖）以證人身分接受檢方調查，下午5點多與游姓司機一同乘車離開。（記者蔡昀容翻攝）

    宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗說，是人為還是機械問題、各佔比多少，是檢方調查的重要方向之一，但現在斷言結果還太早。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗說，是人為還是機械問題、各佔比多少，是檢方調查的重要方向之一，但現在斷言結果還太早。（記者蔡昀容攝）

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