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    驚！FB賣十字弓還附殺傷力證明 民眾懷疑有人買來射楊梅浪浪

    有網友在臉書貼文販售具殺傷力的十字弓，還附上射爆玻璃瓶的「殺傷力證明」。（記者許倬勛翻攝）

    有網友在臉書貼文販售具殺傷力的十字弓，還附上射爆玻璃瓶的「殺傷力證明」。（記者許倬勛翻攝）

    2021/03/24 16:47

    ［記者許倬勛／桃園報導］近來有人在臉書社團「我是楊梅人」販售管制鋼珠十字弓，還附贈打穿啤酒玻璃瓶的「殺傷力證明」，令不少網友咋舌，且近日楊梅地區頻傳流浪狗遭攻擊等事件，不禁產生聯想，盼警方介入調查。

    楊梅警方調查，賣家所售的這款「黄蜂五代」鋼珠十字弓是由中國製造，可配置金屬迷你弩用箭矢、鋼珠、魚箭，明顯具有殺傷力，違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，賣家使用匿名假帳號，但經追查已鎖定特定人士，將請對方到案說明。

    楊梅分局分局長黃富村表示，賣家販售的十字弓雖尺寸較小，但構造及機件依然符合管制要件，網路賣家通常會以私訊網址或LINE之方式進行非法交易，但未申請許可就進行買賣是違法行為，不會因為「不知情」就能推卸刑責，呼籲民眾不要以身試法。

    葉先生向本報投訴，最近臉書社團出現販售鋼珠十字弓的貼文，明目張膽標售商品為「黃蜂五代」，配置紅外線瞄準器、鋼珠、鋼線等，還標榜取得容易，更誇張的是，除有示意商品照，還附上擊破玻璃瓶的「殺傷力證明」。

    「懷疑有人買來攻擊『浪浪』」葉先生說，他住在高獅路附近，屬於郊區，常有愛狗人士在固定區域餵養，因有配合市府動保處的TNR絕育計畫，長期來鄰里均無意見，但近期有幾隻較調皮的狗兒身上傷痕累累，有遭射擊的明顯痕跡，恐是有人持鋼珠十字弓攻擊。

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