渣男殺妻哀嚎聲引警兩度敲門 卻失救命破案契機

陳男把前妻遺體，棄置於電線桿後方的草叢。（資料照，記者張瑞楨攝）

2021/03/24 16:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子去年11月29日，與剛離婚的前妻起爭執，憤而持刀狂砍27刀殺害前妻，把遺體裝入行李箱，用機車載運6、7公里，運到台中市北屯偏僻產業道路棄屍。陳姓男子（36歲）今天被台中地檢署依殺人罪起訴，並聲明從重量刑，此案有一爭議之處，案發當時，宮姓前妻曾大喊救命，還有淒厲哀嚎聲，鄰居向警方報案，員警也抵達現場，卻因陳男不回應、不開門，警方逗留數分鐘後離開，而失去挽救人命契機，當天晚間10時，員警第二次敲門，陳男早已把現場清理乾淨，還質疑員警濫權，沒有搜索票的員警，也不知「箱屍」在衣櫥內，只能離去，失去立即偵破殺人案的契機。

檢方調查，陳男於去年11月29日傍晚殺害前妻時，鄰居聽到陳妻呼喊「救命」、「都是為了小孩好」，還有疑似重擊聲音（陳男用棒球棍毆打前妻），台中市警局五分局松安派出所員警抵達，還敲門呼喚開門，但陳男都不理會，警方改問鄰居，鄰居也含糊說，「好像」聽到呼叫救命聲音，但時間很短，員警遂離去，當天晚間10時許，所長張勝記覺得怪異，再度派遣員警登門，陳男開門，也讓警察進入，但現場已清理乾淨，陳男遲疑警察濫權，「怎麼可以因為鄰居亂講話，就到我家搜索？」沒有搜索票的員警只好離去。

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此案還有第三個陰錯陽差之處，宮女的母親於12月3日通報失蹤，員警雖聯想到此一家庭暴力的報案，但打電話給宮女的父親（宮女的父母親分居），宮女的父親卻誤認是詐騙電話，向警方謊稱「我女兒在我這裡」，隨即掛斷電話，警方也因此一謊言誤認宮女人身安全，只是不想跟陳男見面，偵辦也一度拖延。

起訴書指出，無穩定工作，擔任清潔工、洗碗工等臨時工維生的36歲陳姓男子，與國立大學畢業、曾出版日本機械書籍翻譯的宮姓才女前妻（37歲）結褵多年，去年11月間離婚，但仍同住一處，去年11月29日晚間，兩人又起爭執，陳男在盛怒之下，拿洗廁所的鹽酸噴灑前妻臉部，之後持菜刀狂砍27刀，鄰居聽聞異常聲響，曾一度敲門，但陳男沒有理會，將前妻拖到廁所內，前妻因失血過多而死亡。

陳男清理現場，用大型行李箱裝前妻屍體，再把行李箱放在屋內角落，年幼子女與前妻的母親，找不到媽媽或女兒，陳男宣稱宮女「離家出走」，前妻死亡4天後，遺體發出臭味，陳男遂外出購買推車，把行李箱放在推車上，推車再綁在機車後方，大白天拖著前妻的遺體，奔馳台中市北屯區約6、7公里，到偏僻山區的產業道路旁棄屍。

警方接到宮女母親的失蹤報案，尋找多日未見宮女蹤跡，陳男也否認涉案，警方調閱監視器，又見宮女只有進入住處畫面，沒有外出畫面，懷疑陳男的「離家出走」之說是謊言，又往宮女失蹤後的時間調閱監視器，驚見陳男在去年12月3日，拖著行李箱外出畫面，進一步調閱陳男騎機車沿途的監視器畫面，在上述道路旁發現宮女遺體。

陳男否認有殺人犯意，他宣稱與前妻爭執時，前妻先攻擊他，他反擊時失手，台中地檢署認為辯詞不足採信，且將責任推給已死亡的前妻，聲明法院從重量刑。

警察第二度登門時，陳男質疑員警濫權，警方只好離去。（資料照，記者張瑞楨翻攝自臉書）

陳男殺前妻之後，裝入紅色行李箱，用機車載到產業道路丟棄。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

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