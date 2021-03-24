詐團用APP月供上萬通無「+」碼詐騙電話 上百民眾被騙

警方現場查扣大批詐騙用主機。（記者姚岳宏翻攝）

2021/03/24 15:07

〔記者姚岳宏／台北報導〕52歲男子林育洲涉嫌利用手機APP，透過網路連入國內電信商機房，造成竄改後的詐騙門號因通信紀錄不存在難以追查，且詐騙門號顯示不會帶「+」碼，讓民眾誤以為對方真在台灣而更易上鉤，刑事警察局執行「斷源專案」循線逮人，初估每月提供詐團發話量至少有上萬通電話，超過上百名民眾受害，損失金額近億元。

刑事局指出，疫情期間電信詐騙手法不斷翻新，165反詐騙諮詢專線近期發現民眾報案提供的詐騙門號，經通報電信公司停斷話後，仍有民眾持續接獲詐騙電話，認為案情極不單純，經啟動斷源專案，結合國內五大電信業者，溯源追查出發話來源為台中市某電信商結合國內二類電信公司，架設電信伺服主機，提供詐騙集團透過專屬APP進行無遠弗屆的發話。

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警方指出，此案有別於過往詐團均透過境外電信業者撥入國內給被害人，由於境外進線的竄改來電顯示電話號碼前端都會帶「+」碼，較易使欲行騙的被害人警覺可能有詐而不會回撥；此次非法電信商提供「猜猜我是誰手法」詐騙集團的發話方式，可在任何地方利用行動裝置APP，透過網際網路連入國內電信商機房發話，造成民眾錯覺而受騙上當。

刑事局電偵大隊多方追查，前往台中市、新北市等機房，逮捕林男等5人，查扣竄改主叫號碼伺服及19台DMT發話設備等證物，警方特別呼籲，詐團可透過電信技術將門號竄改為電子商務、銀行等商家電話，只要接到電話疑有借錢及加LINE等詐騙情節應提高警覺，有問題可向165反詐騙諮詢專線查證。

刑事局說明，所謂的「竄改主叫號碼」，是指利用電信機制及技術，以偽造電信號碼方式將原本不帶發話門號的網路語音電話，透過電信業者介接至電信網路讓雙方進行通話。另，DMT發話設備是指本次查扣為大陸製造設備，未經審驗及許可輸入之大型（企業級）數位式移動節費設備，可在本地端直接插入門號卡或透過與遠端卡池（SIM Pool）自動配對方式進行發話。

警方現場查扣大批詐騙用主機。（記者姚岳宏翻攝）

警方破獲非法電信商竄改顯示號碼發話示意圖。（記者姚岳宏翻攝）

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