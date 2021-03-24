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    台南娃娃機店竊盜案不斷！麻豆警才逮一夥 刑大續追另一組

    台南官田、六甲等地在2月間發生4家娃娃機店內，被2嫌持油壓剪破壞兌幣機偷取金錢案件，警方偵破。（警方提供）

    台南官田、六甲等地在2月間發生4家娃娃機店內，被2嫌持油壓剪破壞兌幣機偷取金錢案件，警方偵破。（警方提供）

    2021/03/24 14:21

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市麻豆警分局才偵破4件娃娃機店竊盜案，逮捕周姓、謝姓2嫌，未料六甲區1家娃娃機店在3月6日清晨又遭另一組2嫌以油壓剪破壞店內兌幣機偷走6萬多元，柳營、鹽水、佳里的娃娃機店也被2嫌光顧，至今逍遙法外，台南市刑警大隊今天統籌偵辦此娃娃機大盜案。

    3月6日清晨6點12分發生的六甲娃娃機店被盜案，從監視影像發現2男性犯嫌，駕駛灰色現代休旅車停在店門口，趁無人之際，頭戴安全帽、口罩遮掩容貌後進入店內搞破壞，偷錢就走，犯案過程僅約3分鐘。

    被害店家損失不小，氣憤難平，他將竊嫌偷竊影像PO上網路社群，才知台南柳營區的夾娃娃機店也在當天被偷，而3月11、15日在佳里、鹽水、嘉義太保的娃娃機店竊案也是同1組犯嫌所為。

    麻豆分局追查2嫌懸掛變造車牌犯案，因案發橫跨柳營、鹽水、佳里區等地，比對也研判為同一組犯嫌，台南市刑大召集麻豆、新營、佳里分局組成專案小組，鎖定犯嫌身分積極追緝中，並呼籲民眾如有遭遇類此案件，請向警方報案，也要小心防範。

    另麻豆、官田、六甲等地在2月間發生4家娃娃機店內被2嫌持油壓剪破壞兌幣機偷取金錢案件，麻豆分局在3月初持搜索票逮捕42歲周姓、45歲謝姓2名犯嫌到案，2嫌懸掛偷來的車牌掛在自己車子再到娃娃機店犯案，警方從路口監視影像一路查到住台南西港的犯嫌，今天宣布破案，將全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

    麻豆分局逮捕涉嫌2月犯下官田、六甲4家娃娃機店竊案的犯嫌。（警方提供）

    麻豆分局逮捕涉嫌2月犯下官田、六甲4家娃娃機店竊案的犯嫌。（警方提供）

    2娃娃機大盜專門鎖定無人看顧的娃娃機店竊盜，六甲區1家娃娃機店被2嫌偷盜。（警方提供）

    2娃娃機大盜專門鎖定無人看顧的娃娃機店竊盜，六甲區1家娃娃機店被2嫌偷盜。（警方提供）

    2娃娃機大盜專門鎖定無人看顧的娃娃機店竊盜，六甲區1家娃娃機店被2嫌偷盜。（警方提供）

    2娃娃機大盜專門鎖定無人看顧的娃娃機店竊盜，六甲區1家娃娃機店被2嫌偷盜。（警方提供）

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